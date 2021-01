Sản phẩm OCOP sẵn sàng phục vụ tết

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đang tất bật chuẩn bị hàng tết cung cấp cho thị trường. Tại các làng nghề truyền thống, đặc biệt là những làng nghề có sản phẩm được công nhận đạt OCOP cấp tỉnh, không khí sản xuất nhộn nhịp hơn, hàng hóa được sản xuất ra dồi dào hơn dịp tết những năm trước đây.

Vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia bên các sản phẩm mắm được xếp hạng 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ảnh: P.V

Những ngày này tại xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa), người, xe ra vào tấp nập, những chuyến xe nối đuôi nhau chở đầy nước mắm tỏa đi các nẻo đường để tiêu thụ. Đến cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, đơn vị đã có 3 sản phẩm là mắm tôm, mắm tép, nước mắm được xếp hạng 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh và đang được xét đề nghị nâng hạng lên 5 sao (cấp quốc gia), anh Lê Anh, giám đốc công ty, cho biết: Năm 2020, công ty sản xuất ra 800.000 lít nước mắm, 200 tấn mắm tôm, mắm tép bán tại hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+, BigC, Mega Market, AEON, Co.opmart và các cửa hàng thực phẩm sạch, đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, sản phẩm của Lê Gia đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Séc, Nam Phi... Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước mắm, mắm tôm, mắm tép của người dân sẽ tăng cao, do đó Lê Gia đã có kế hoạch thu mua nguyên liệu, chuẩn bị những thùng mắm chín thơm, bao bì, nắp nhập khẩu, đào tạo con người, nâng cấp dây chuyền đóng chai, chiết rót... để kịp thời cung ứng sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết. Công ty còn đầu tư đóng sản phẩm thành những hộp quà tết đẹp với nhiều sự lựa chọn, đa dạng phân khúc để người tiêu dùng có thể làm quà biếu tặng.

“Hiện tại, Lê Gia đã cung cấp hàng chục nghìn hộp quà tết với rất nhiều kênh mua sắm, như: Tại hệ thống Vinmart, Vinmart+, các siêu thị AEON, BigC, Mega Market. Ngoài ra, người dân có thể mua online qua website (nuocmamlegia.com, các sàn thương mại điện tử) hoặc gọi điện số hotline đều được phục vụ nhanh chóng và vận chuyển toàn quốc dù bất cứ nơi đâu” - anh Lê Anh cho biết thêm.

Sôi động, tất bật không kém gì làng nghề nước mắm ở xã Hoằng Phụ, cầm túi bánh nhãn Hồi Xuân với bao bì mẫu mã đẹp trên tay, chị Nguyễn Thị Thu Hương, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất bánh nhãn truyền thống Hồi Xuân (thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) tự hào: Sản phẩm bánh nhãn Hồi Xuân mới được công nhận xếp hạng 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020. Đây là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của tổ hợp tác mà còn là sản phẩm đặc trưng của địa phương để mang đi giới thiệu cho mọi người biết đến vùng đất Quan Hóa. Do vậy, tổ hợp tác luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, từ việc lựa chọn nguyên liệu (gạo nếp hương hay nếp cái hoa vàng, trứng gà ngon, đường trắng), tất cả được chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm... Chính vì vậy, vào dịp tết, tổ hợp tác của các chị sản xuất ra khoảng 20 tấn bánh nhãn cung ứng ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh khác, như: Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Đến khoảng 25 tháng Chạp thì các chị bán hết hàng. Tết năm nay, sản phẩm bánh nhãn Hồi Xuân được công nhận 3 sao sản phẩm OCOP nên dự kiến lượng hàng sẽ tiêu thụ nhiều hơn năm trước, vì vậy bà con làng nghề nói chung và các thành viên tổ hợp tác nói riêng đang tất bật ngày đêm sản xuất bánh để kịp hoàn thành sản phẩm giao cho khách.

Chị Hương cho biết thêm: “Làng nghề bánh nhãn Hồi Xuân được hình thành khoảng 50 năm trở lại đây nhưng đã mang lại thu nhập cho gần 100 hộ dân, ngoài ra những hộ làm bánh nhãn còn tạo việc làm cho khoảng 100 lao động với mức thu nhập trên 5 - 6 triệu đồng/tháng”.

Không chỉ 4 sản phẩm OCOP nêu trên được chủ thể sản xuất chuẩn bị số lượng mặt hàng phục vụ tết dồi dào mà qua trò chuyện với chủ các cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP tại điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa tại sân Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH MTV Co.opmart Thanh Hóa tổ chức từ ngày 15 đến 17-1, nhiều sản phẩm OCOP của các vùng, miền đã và đang được sản xuất tăng hơn so với mọi năm. Các sản phẩm năm nay cũng có bao bì in ấn công phu, gắn nhãn mác, các quy chuẩn theo quy định. Trên từng sản phẩm đồ ăn, thực phẩm đều ghi ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng; có những sản phẩm còn được đóng thành những túi quà, giỏ quà tặng, biếu tết trông trang trọng, đẹp mắt, như: Rượu đông trùng hạ thảo Đăng Khoa, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn); các sản phẩm mắm truyền thống Do Xuyên Ba Làng, ở phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn); bưởi tiến vua Luận Văn của xã Thọ Xương (Thọ Xuân) được phun các chữ “phúc”, “lộc”, “thọ” để phục vụ nhu cầu thờ tết theo thị hiếu của người dân; mật ong Hưởng Hoa (Thạch Thành); linh chi đỏ, nấm bào ngư xám (Như Thanh), gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang, dầu lạc Phương Linh (Hà Trung), mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất, chè Bình Sơn (Triệu Sơn)...

Được biết, bên cạnh việc mang các sản phẩm được công nhận OCOP đi trưng bày, giới thiệu tại các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ, các chủ thể sản xuất cũng đang rất nỗ lực tuyên truyền, giới thiệu, bày bán, quảng bá sản phẩm tới các cửa hàng thực phẩm sạch, đại lý, trung tâm thương mại, siêu thị...; sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam và trên sàn thương mại điện tử với tên miền: www.langnghethanhhoa.vn để người dân dễ dàng mua sắm sản phẩm OCOP trong dịp Tết Nguyên đán.

Hy vọng rằng, với sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, quan tâm quảng bá sản phẩm OCOP của các ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất ra sản phẩm OCOP, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm OCOP phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả phù hợp, góp phần quan trọng để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong từng nhóm sản phẩm đặc thù của từng địa phương, qua đó còn phát huy tính sáng tạo của các chủ thể OCOP để nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường.

Tô Dung