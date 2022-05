Những cẩn trọng khi mua hàng amazon mà không phải ai cũng biết

Nhu cầu mua sắm các sản phẩm nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là khi mua hàng từ trang web của Amazon. Tuy nhiên, kinh nghiệm mua hàng trên Amazon không phải ai cũng biết. Vì hình thức này rất phức tạp, hàng hóa phải luân chuyển quốc tế và khai báo khi về đến cảng Việt Nam.

Nhu cầu mua hàng amazon ngày càng tăng

Khi được hỏi địa chỉ mua sắm trực tuyến đáng tin cậy nhất của bạn ở đâu, chắc chắn Amazon là cái tên đầu tiên phải đến. Bởi vì, nơi đây bán hầu hết các sản phẩm mới nhất của Hoa Kỳ. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ xu hướng đến chất liệu thiết kế nên luôn có chất lượng tốt.

Đặc biệt là khi nói đến giá cả của các sản phẩm trên trang thương mại điện tử Amazon, sự cạnh tranh và hấp dẫn đi kèm với nó tiếp tục khiến người tiêu dùng bất ngờ.

Dù bạn là ai, sinh sống, học tập và làm việc ở đâu thì sự thật là nhu cầu tiêu dùng của bạn ngày càng tăng cao nên việc tìm kiếm địa chỉ mua sắm cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý đặc biệt của người tiêu dùng.

Trong số các địa chỉ mua sắm trực tuyến này, Amazon được biết đến là một cái tên luôn có sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng bởi nó có nhiều chức năng đa dạng, tuy nhiên việc sở hữu những sản phẩm tại đây là điều không hề dễ dàng đối với nhiều người. Chính vì vậy không lạ gì khi mà người tiêu dùng Việt, nhất là các bạn trẻ có nhu cầu mua hàng trên amazon ngày càng tăng nhanh.

Đối với những người thường xuyên mua sắm trực tuyến, đặc biệt là hàng Mỹ thì việc mua hàng từ Amazon không phải là hiếm, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn hàng tốt và uy tín. Do đó, khi mua hàng amazon cần lưu ý tránh mua hàng được bán và giao bởi đối tác của Amazon.

Các sản phẩm trên Amazon thường được phân loại theo người bán và phương thức vận chuyển, bao gồm 3 nhóm chính:

+ Ship and sold by Amazon.com

+ Sold by Seller and Fullfilled by Amazon

+ Ship from and sold by XXX- xxx là 1 đối tác của amazon

Bạn có thể yên tâm khi mua những mặt hàng với tem “Sold by Amazon.com” và “Sold by xxx and Fulfilled by Amazon” là hoàn toàn an toàn vì những mặt hàng này đều là những mặt hàng chất lượng được bán và đảm bảo bởi thương hiệu Amazon.

Đặc biệt, các mặt hàng có đóng dấu “Ship from and Sold by xxx” không được Amazon đảm bảo, vì những mặt hàng này được vận chuyển và xử lý bởi những người bán khác. Tất nhiên Amazon có chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng, tuy nhiên như bạn thấy, với khoảng cách địa lý lớn giữa Mỹ và Việt Nam, bạn cần cẩn trọng ngay từ đầu để tránh “tiền mất tật mang”.

Khi mua hàng Mỹ trên Amazon.com, bạn nên tránh thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng trực tiếp để giảm thiểu tình trạng gian lận và lừa đảo. Thay vào đó, hãy chọn phương thức thanh toán qua các hệ thống thanh toán quốc tế như Paypal để mua hàng với hình thức thanh toán công khai, minh bạch và an toàn nhất.

An tâm hơn khi mua hàng amazon cùng Phong Duy

Việc mua hàng tại Amazon không quá phức tạp. Tuy nhiên, do vấn đề về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý là nhiều người không biết cách để mua hàng tốt nhất, dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang”. Hiểu được điều đó, Phong Duy được hình thành nhằm hỗ trợ mọi người mua hàng trên amazon được an tâm hơn.

Khi đến với Phong Duy, bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình bởi đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ về thông tin sản phẩm. Thời gian vận chuyển hàng đến kho của Phong Duy tại Mỹ chỉ 2 ngày làm việc. Sau đó Phong Duy sẽ sử dụng dịch vụ vận chuyển của mình để chuyển hàng cho bạn về Việt Nam rút ngắn thời gian chỉ còn 10-14 ngày. Nếu sản phẩm đến và không như mô tả trên Amazon, Phong Duy sẽ giúp bạn đổi trả sản phẩm miễn phí.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với Phong Duy qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Thông tin liên hệ: Website: https://phongduy.com/ Hotline: 02871 079 279 Email: order@phongduy.com Địa chỉ: Tầng 1-2, 37 đường 13, Vạn Phúc City, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

