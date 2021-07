Nhiều HTX gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đang tác động lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, các sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh khó tiêu thụ, vì thế chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhiều HTX gặp khó khăn, thậm chí dừng hoạt động.

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTX rau sạch thị trấn Thiệu Hóa.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hoằng Hợp (Hoằng Hóa), có hơn 24 ha trồng rau an toàn. Trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, trung bình mỗi ngày HTX đưa ra thị trường khoảng 2 tấn rau các loại. HTX chuyên sản xuất các loại rau, củ, quả như: su su quả, su su ngọn, mướp hương, bầu, bắp cải, cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau muống, rau đay... theo tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho một số bếp ăn tập thể và siêu thị, trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Có hợp đồng ổn định, nông dân không phải lo đầu ra của sản phẩm. Các hộ liên kết với HTX đạt giá trị kinh tế cao hơn so với các hộ bên ngoài chuỗi liên kết. Thế nhưng, dịch bệnh COVID-19 đã khiến HTX gặp khó khăn trong việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đến nay, sản lượng các loại rau cung cấp ra thị trường đã giảm khoảng 70%; chỉ còn lại các loại rau, củ, quả dài ngày; các loại ngắn ngày đã không còn gieo trồng. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các trường học cho học sinh nghỉ; nhà hàng, quán ăn đóng cửa, sản phẩm không tiêu thụ được, HTX không xuống giống với các loại rau, củ, quả ngắn ngày, chỉ thu hoạch các loại rau, củ đang có, bán tại các chợ để thu lại một phần vốn, công sức đã bỏ ra. Hiện thu nhập của HTX đã giảm đến gần 60% so với trước khi có dịch, đời sống của các thành viên gặp nhiều khó khăn.

Sản phẩm chất lượng, giá bán trên thị trường thấp so với những năm trước nhưng lại không thể tiêu thụ được hàng. Đây là thực tế đang diễn ra tại HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hoằng Lưu (Hoằng Hóa). HTX có 45 thành viên, trong đó có 25 thành viên nuôi trồng thủy sản, với diện tích 150 ha. Nhờ việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật và thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm nên trước đây hoạt động của HTX ổn định, sản lượng thủy sản cung ứng ra thị trường trung bình hơn 100 tấn/năm. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa nên việc tiêu thụ các loại thủy sản gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, chi phí thức ăn, thuốc thủy sản ngày càng tăng.

Để phát huy hiệu quả hoạt động, những năm qua, các HTX đã chủ động hợp tác với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Hiện, toàn tỉnh có 452 HTX tham gia liên kết sản xuất, chiếm 70,6% số HTX nông nghiệp toàn tỉnh. Dịch bệnh COVID-19 đã làm gián đoạn các kênh tiêu thụ sản phẩm của hầu hết các HTX, nhiều HTX phải thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng khiến cho thu nhập của các thành viên, người lao động bị giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thực tế hoạt động hiện tại của các HTX nông nghiệp ngoài yếu tố khách quan do dịch bệnh thì vấn đề quan trọng đến từ chính bản thân các HTX, đó là chưa chủ động xây dựng chiến lược, phương án sản xuất, kinh doanh lâu dài. Thiếu linh hoạt, chủ động trong việc đa dạng các kênh tiêu thụ sản phẩm nên khi gặp những tình huống đột xuất, bất ngờ, dễ bị “đứt gãy” chuỗi sản xuất, tiêu thụ, thiệt hại là rất lớn.

Thanh Hóa là tỉnh nông nghiệp có những vùng sản xuất rau màu quy mô lớn, chất lượng. Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho các HTX nông nghiệp nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội mới để phát triển, nhất là lợi thế trong xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội sau dịch bệnh để xuất khẩu nông sản, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để phát triển được chuỗi liên kết dài hơi, bảo đảm, bên cạnh các cơ chế, chính sách của Nhà nước và sự vào cuộc hỗ trợ của các cơ quan chức năng, mỗi HTX cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm uy tín, tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại; chủ động phân phối hợp lý, đa dạng các kênh tiêu thụ để linh hoạt trong xử lý tình huống. Đặc biệt coi trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tuyến để hạn chế tác động của dịch bệnh.

Bài và ảnh: Minh Hà