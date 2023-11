Hộp giấy đựng thực phẩm: An toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường

Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người trở nên bận rộn hơn với công việc tại cơ quan công ty nên dịch vụ thức ăn sẵn, thức ăn nhanh là nhu cầu tất yếu cho mọi người và mọi gia đình. Nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng muốn thay đổi hương vị ăn uống cho gia đình bằng cách mua thức ăn sẵn, hay thức ăn nhanh mỗi dịp cuối tuần.

Tuy nhiên nếu thực phẩm được đựng trong túi nilon thì quả thật nguy hiểm. Nó sẽ làm biến đổi chất của thức ăn, gây độc hại cho cơ thể con người và nguy hiểm hơn là tiềm ẩn nguy cơ bệnh ung thư. Chính vì vậy hộp giấy đựng thực phẩm ra đời để giải quyết nỗi lo lắng trên.

Cấu tạo của hộp giấy đựng thực phẩm

Hộp giấy được làm từ nguyên liệu chính là bột giấy tinh khiết PO trắng. Đây là loại giấy thông dụng mà các nhà sản xuất bao bì giấy thường dùng. Bên trong hộp được tráng một lớp chống thấm để đựng thực phẩm mà không lo bị rò rỉ. Sản phẩm thiết kế hình hộp chữ nhật, các khóa cài 2 bên chắc chắn giúp việc đóng gói trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Hộp giấy đựng thực phẩm là vật dụng đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiện nay, các sản phẩm này đều được chuyển đổi hóa sang vật liệu từ giấy với khả năng bảo vệ sức khỏe cho con người và giữ gìn vệ sinh môi trường. Hộp giấy đựng thực phẩm đang dần trở nên phổ biến trên thị trường hiện nay. Nhiều nhà hàng, quán ăn, bệnh viện hay trường học sử dụng hộp giấy để đựng thực phẩm thay thế các loại hộp xốp, hộp nhựa.

Hộp giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường

Khi mua đồ ăn mang về thì hộp giấy đóng vai trò to lớn trong việc bảo vệ thực phẩm bên trong bởi khói bụi và những yếu tố bên ngoài. Do đó, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng thực phẩm. Khi sử dụng hộp giấy đựng thực phẩm không làm ảnh hưởng đến hương vị của thức ăn, vì vậy khách hàng vẫn có thể tận hưởng nguyên hương vị như dùng tại quán.

Hộp giấy với tính chất dùng một lần nên thường được sử dụng phổ biến nơi công cộng để giảm sự lan lan của các bệnh truyền nhiễm, nhất nơi bệnh viện, trường học. Mỗi một người sử dụng riêng một chiếc hộp và vứt ngay sau đó, điều này sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm các bệnh nguy hiểm.

Hộp giấy được làm từ giấy, chất liệu có chi phí rẻ và thân thiện môi trường. Sau khi sử dụng xong thải ra môi trường rất dễ phân hủy. Thời gian tự phân hủy trong vào 12 tuần, nhanh nhất so với các loại bao bì khác.

Sử dụng hộp giấy đựng thực phẩm RVC tăng hiệu quả kinh tế cho nhà kinh doanh

Sử dụng hộp giấy mang đi tiện lợi tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng tiền bạc cho chủ kinh doanh. Hộp giấy dùng một lần không mất thời gian vệ sinh, điều này sẽ tiết kiệm được nhiều nhân lực cũng như chi phí chất tẩy rửa.

Hộp giấy đựng thực phẩm đặc biệt cung cấp cho các quán bán mang đi, do đó có thể tiết kiệm được phần nào chi phí thuê mặt bằng, không những vậy còn thu hút được một lượng lớn khách hàng trẻ tuổi như học sinh sinh viên hay dân văn phòng.

In hộp giấy đựng thực phẩm theo yêu cầu tăng độ nhận diện thương hiệu

Hộp giấy mang độ nhận diện thương hiệu cực kỳ cao, là gương mặt đại diện mang thực phẩm của quán đi khắp mọi nơi. Bề mặt là giấy, nên hộp in ấn một cách dễ dàng, khả năng bắt màu tốt, hình ảnh sắc nét. Ngoài thông tin địa chỉ quán, chủ cửa hàng có thể in thêm các câu slogan, hình ảnh theo trend để thu hút hơn khách hàng. Trái ngược với chiếc hộp trắng đơn điệu, hộp giấy in mang lại nét đặc trưng của quán. Một chiếc hộp đẹp, làm khách hàng ghi nhớ thương hiệu của bạn một cách vô thức và tìm tới thưởng thức vì sự tò mò.

Đây là phương pháp Marketing không mất quá nhiều chi phí nhưng nhận lại được những hiệu quả bất ngờ.

Để sở hữu những sản phẩm hộp giấy đựng thực phẩm chất lượng giá rẻ, an toàn thì khách hàng hãy liên hệ ngay với RVC. Đây là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm uy tín trên toàn quốc. Với những lý do sau đây, RVC chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng:

- Nguyên liệu nhập khẩu an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng. Công nghệ in ấn hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến, mang lại những sản phẩm chất lượng.

- Đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp, năng động, không ngừng nỗ lực để làm hài lòng khách hàng.

- Thời gian sản xuất và giao hàng nhanh chóng.

- Ngoài hộp giấy, RVC còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm khác như tô giấy, ly giấy đa dạng kích cỡ.

- Mức giá rẻ nhất, cạnh tranh nhất thị trường.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH RVC - Địa chỉ: 11 Đường Số 7, Khu phố 7, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM - Điện thoại tư vấn : +84-283 726.3142 - 0938510689 - 0975663984 - Website: www.rvcplastic.com - Email: info@rvc.vn

