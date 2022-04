Đa dạng các kênh tiêu thụ nông sản

Bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều đơn vị sản xuất cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp cận, đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản qua các kênh bán lẻ hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tiện ích, thương mại điện tử, hướng tới phát triển đa dạng các phương thức tiêu thụ nông sản.

Người tiêu dùng chọn mua bơ sáp tại BigC Thanh Hóa.

Không chỉ cung ứng ra thị trường một lượng lớn rau an toàn, HTX rau an toàn Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) còn được biết đến là một trong những đơn vị nhanh nhạy trong việc phát triển đa dạng các kênh tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Nguyễn Chí Công, giám đốc HTX rau an toàn Hoằng Hợp, thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, trung bình mỗi ngày HTX sản xuất và đưa ra thị trường 1 - 1,5 tấn rau. Trong đó, 50% sản lượng được bán cho các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, quán ăn; 30% tiêu thụ qua siêu thị; 20% còn lại được tiêu thụ qua các cửa hàng thực phẩm sạch của HTX cũng như hệ thống cửa hàng của các đối tác trong và ngoài tỉnh. Nhờ việc tiếp cận được với kênh tiêu thụ hiện đại như siêu thị, hệ thống các cửa hàng, nên giá bán cao và đầu ra của sản phẩm cơ bản ổn định.

Những năm gần đây, cùng với việc xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, việc tiêu thụ nông sản qua các kênh bán lẻ hiện đại càng được các HTX, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nông sản quan tâm phát triển. Trong 2 năm trở lại đây, do tác động của dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng trực tuyến đang dần trở nên phổ biến. Nhiều đơn vị đã chủ động tìm đến các sàn thương mại điện tử để đăng ký, tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Giám đốc Kinh doanh Công ty Nông sản công nghệ cao Thiên Trường 36 (Đông Sơn) cũng cho rằng, đưa các mặt hàng nông sản lên sàn thương mại điện tử là xu thế tất yếu. Hiện công ty có 2 sản phẩm OCOP 3 sao dưa Kim Hoàng hậu và dưa chuột baby, với tổng sản lượng khoảng 100 tấn/năm. Từ hơn 1 năm nay, các mặt hàng nông sản của công ty đã được đưa lên sàn nongsanantoanthanhhoa.com.vn và một số trang bán hàng online của các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên cho biết thêm, hiện công ty liên kết với một số đơn vị sản xuất nông sản hữu cơ nên sản lượng lớn. Việc quảng bá, bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử là yếu tố rất quan trọng để quảng bá và tăng doanh thu bán hàng. Chính nhờ tham gia sàn thương mại điện tử, toàn bộ sản lượng nông sản của Công ty Nông sản công nghệ cao Thiên Trường 36 đều được các đối tác tìm đến đặt hàng.

Việc phát triển đa dạng các kênh tiêu thụ nông sản là một hướng đi đang được nhiều đơn vị quan tâm thực hiện, đồng thời đây cũng được cho là xu thế tất yếu trong tương lai, nhằm hạn chế việc lệ thuộc vào một hoặc một số kênh tiêu thụ, giảm rủi ro, nâng cao giá trị nông sản. Liên quan tới nội dung này, tháng 2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu chung là hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường. Đây sẽ là một cơ hội lớn để các đơn vị sản xuất, cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các chính sách ưu đãi trong tiếp cận các kênh tiêu thụ hiện đại, phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản. Tuy vậy, để nắm bắt được cơ hội này, các đơn vị cũng cần nâng cao năng lực nội tại, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Để “mở đường” cho sản phẩm nông sản được tiếp cận với nhiều kênh phân phối hiện đại, các cấp chính quyền, các ngành có liên quan của tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, ngành nông nghiệp rà soát, cung cấp danh sách đơn vị, HTX, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, thông tin tới doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm để kết nối, hợp tác. Đồng thời, cung cấp thông tin về doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi phân phối, chế biến, xuất khẩu... cho các địa phương sản xuất hàng nông sản bảo đảm chất lượng để các tập thể, cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ. Bên cạnh đó, thông qua các triển lãm, hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại... ngành công thương đã và đang triển khai nhiều chương trình cho các nhà sản xuất, nhà phân phối gặp gỡ, tìm hiểu, ký kết hợp đồng tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Bài và ảnh: Chi Phạm