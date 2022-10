Công ty TNHH In ấn Quảng cáo 2H: Chuyên in decal sữa, decal trong uy tín

Là đơn vị chuyên nhận in decal theo yêu cầu, bảo đảm uy tín, chất lượng, thời gian nhanh chóng, In ấn Quảng cáo 2H cam kết mang đến cho khách hàng những ấn phẩm in decal sữa, decal trong hình ảnh sắc nét, màu sắc tươi sáng nhất.

Dịch vụ in decal trong

Công ty In Ấn Quảng Cáo 2H là đơn vị chuyên nhận in trên chất liệu decal trong chuyên nghiệp. Decal trong là một loại chất liệu đặc biệt, có tính chất trong suốt, xuyên thấu, yêu cầu kỹ thuật cao.

Chất liệu decal trong.

Đặc điểm khi in lên vật liệu này là:

+ Khi in hình ảnh lên chất liệu này và dán lên các mặt phẳng thì chúng ta chỉ thấy những hình ảnh đó.

+ Là chất liệu được làm từ hợp chất nhựa nên có khả năng chống thấm nước tốt, ứng dụng được cho đa dạng ngành nghề.

+ Sản phẩm có độ bám mực khá cao, bền màu nên có thể sử dụng trong thời gian lâu dài.

+ Màu lên đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu quả cao khi dán lên sản phẩm, mặt phẳng.

Và để in được lên chất liệu này, các xưởng in thường áp dụng công nghệ in kỹ thuật số để in ấn nhanh, giá thành rẻ mà vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh. Có thể in màu tùy thích, nhưng khi in mực trắng trên chất liệu decal trong thì chúng ta cần dùng đến công nghệ in phủ UV để in.

Chất liệu decal trong thường được sử dụng khi in:

+ In tem nhãn, logo,... thương hiệu để dán lên sản phẩm nhằm quảng cáo rộng rãi hơn đến người tiêu dùng.

+ In sticker trang trí.

+ In tranh trang trí dán lên kính, mica, tường,... tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cực kỳ cao.

+ In hashtag cầm tay checkin cho sự kiện,...

Chất liệu decal trong hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi.

Dịch vụ in decal sữa

Đây là chất liệu có nền là màu trắng sữa. Khi in hình ảnh lên chất liệu này thì hình ảnh cũng được nổi bật hơn. Khi dán lên sản phẩm dễ dàng làm nổi bật.

Chất liệu decal sữa giúp làm nổi bật hình ảnh in.

Tương tự với decal trong, in decal sữa cũng thường được áp dụng bằng công nghệ in kỹ thuật số để in nhanh, cho hàng loạt ấn phẩm với chất liệu đồng đều, chi phí rẻ. Có thể gia công cán màng thêm để bảo vệ hình ảnh in trên decal.

Ưu điểm khi in chất liệu này đó là:

+ Hình ảnh được thể hiện sắc nét, bắt mắt, tươi sáng và rõ ràng hơn.

+ Chi phí in rẻ

+ Sản phẩm có độ bền cao

+ Lớp keo dính chắc trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau

+ Có khả năng chống thấm hiệu quả...

Dịch vụ in decal sữa đang được ứng dụng rất phổ biến, trong nhiều lĩnh vực như:

+ In tem nhãn dán lên sản phẩm

+ In logo

+ In sticker

+ In poster quảng cáo dán tường

+ In tranh trang trí

+ In hashtag,....

Ứng dụng in decal sữa dán lên chai sản phẩm

Như vậy, chúng ta có thể thấy decal trong và decal sữa có nhiều đặc điểm giống nhau. Và tùy vào nhu cầu sử dụng và yêu cầu thẩm mỹ của từng người mà có sự lựa chọn vật liệu in cho phù hợp.

Dịch vụ in decal chất lượng của Công ty In ấn quảng cáo 2H

Công ty In ấn 2H được biết đến là địa chỉ cung cấp các ấn phẩm in chuyên nghiệp. Không chỉ mỗi chất liệu decal trong và decal sữa, công ty còn cung cấp nhiều dịch vụ in khác trên các chất liệu decal như decal 7 màu, decal lưới, decal giấy,....

Công ty có xưởng in quy mô lớn, có đầy đủ các máy in hiện đại, máy in khổ lớn đáp ứng nhu cầu in đa dạng của khách hàng. Đồng thời, công ty cũng cam kết:

- Thành phẩm in đạt chuẩn với hình ảnh chất lượng cao, sắc nét, màu lên đúng với bản thiết kế.

- Sản phẩm bền màu, mực in bám chắc trên vật liệu giúp bạn có thể sử dụng trong thời gian lâu dài mà vẫn hiệu quả.

- Ấn phẩm có chất lượng đồng đều, không bị nhòe, bị lệch với bản mẫu.

- Thời gian in ấn đảm bảo đúng tiến độ cho khách, công ty còn có thể đáp ứng nhu cầu in lấy liền, lấy nhanh với tiêu chí: Trả hàng sau 2H nhận đơn hàng

- Chi phí in decal ở mức cạnh tranh nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ in của công ty. Ngoài ra, công ty còn có các chính sách khuyến mãi, ưu đãi ấn tượng dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng đặt đơn lớn và lâu dài với công ty.

Công ty có máy in decal chuyên dụng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu in đa dạng.

Bên cạnh in decal, công ty còn cung cấp nhiều dịch vụ in khác như in bạt Hiflex, in PP, in trên vải, in inox, gỗ, in mica,....

Để mang đến dịch vụ chất lượng nhất, bên cạnh dầu tư máy móc hiện đại, chuyên dụng, đội ngũ nhân viên của In ấn 2H đóng vai trò rất quan trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên đông đảo, họ đều là người có chuyên môn, được đào tạo bài bản, luôn thực hiện tư vấn, in ấn cho khách hàng một cách tận tâm và nhiệt tình nhất.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ in decal sữa hay decal trong của Công ty In ấn Quảng cáo 2H, bạn có thể liên hệ với công ty qua thông tin dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH In ấn Quảng cáo 2H Chi nhánh 1: 55 Đường 4, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh 2: 168/6 Vĩnh Phú 32, Thuận An, Bình Dương Chi nhánh 3: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://inan2h.vn/ Hotline: 0779.102.202 Email: inanquangcao2h@gmail.com

