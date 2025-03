Không để ngắt quãng, bỏ sót nhiệm vụ sau giải thể công an cấp huyện

Đến nay, công an các địa phương đã hoàn thành tổ chức bộ máy 2 cấp, gồm tỉnh và xã, không tổ chức công an cấp huyện. Tại Thanh Hóa, những ngày đầu tiên triển khai mô hình mới, lực lượng công an đã bắt tay ngay vào công việc, bám sát địa bàn cơ sở, tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ trống địa bàn.

Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người dân kê khai phiếu lý lịch tư pháp.

Ghi nhận tại buổi làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) trong sáng ngày 4/3/2025, các hoạt động vẫn được duy trì ổn định, các mặt công tác triển khai thông suốt, không để gián đoạn bất kỳ nội dung, nhiệm vụ nào. Trung tá Trương Văn Hoàng, Trưởng Công an phường Phú Sơn cho biết: Ngay sau khi có chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về việc giải thể công an cấp huyện, công an phường được đảm nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới trước đây thuộc thẩm quyền của công an thành phố. Theo đó, công an phường đã quán triệt đầy đủ đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp phường. Đồng thời tổ chức tập huấn, chuẩn bị đầy đủ những điều kiện tốt nhất về con người, cơ sở vật chất để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Mặc dù số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính sau này sẽ tăng lên đáng kể, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ và tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Phú Sơn vẫn sẽ đảm bảo giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện tối đa cho người dân, không để ngắt quãng.

Chị Lê Thị Lan, người dân phường Phú Sơn chia sẻ: "Tôi đến công an phường làm thủ tục khai báo tạm trú và điều chỉnh thông tin cá nhân cho người thân thì được các cán bộ hướng dẫn tận tình, thuận tiện và nhanh chóng. Ban đầu tôi cứ ngỡ không còn tổ chức công an cấp thành phố thì sẽ bị gián đoạn nhưng hoàn toàn không phải vậy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường".

Để thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi giấy phép lái xe và lý lịch tư pháp cho người dân theo chức năng, nhiệm vụ mới, những ngày này, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Mặc dù nhiệm vụ mới, nhưng do được chuẩn bị từ trước nên mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi. Việc vận hành hệ thống trang thiết bị máy móc và phần mềm nghiệp vụ được thực hiện đúng quy trình, quy định, không để xảy ra gián đoạn, không có tình trạng người dân không được giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu.

Có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Tùng ở phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) rất băn khoăn khi chưa rõ các thủ tục cấp giấy phép lái xe sẽ như thế nào. Thế nhưng khi được cán bộ, chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn, anh rất phấn khởi khi hoàn thành xong các thủ tục cần thiết. Anh Tùng cho biết: "Được biết từ ngày 1/3/2025, việc cấp, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ do lực lượng công an thực hiện. Lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng vì chưa biết làm như thế nào, thế nhưng có mặt tại đây, được cán bộ công an hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ rất nhiệt tình, chu đáo, thủ tục cũng rất nhanh chóng và thuận lợi, tôi cảm thấy rất hài lòng".

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án số 25 ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, thống nhất và triển khai một cách khoa học, bài bản. Theo đó, từ ngày 1/3/2025, 26 đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đã giải thể. Giám đốc Công an tỉnh đã điều động trên 2.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an cấp huyện đến nhận công tác tại công an cấp xã và các phòng thuộc Công an tỉnh. Trong đó, có nhiều đồng chí tình nguyện đăng ký tại những địa bàn khó khăn, phức tạp; có 8 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi; 32 đồng chí trưởng, phó trưởng công an cấp huyện tự nguyện giữ chức vụ thấp hơn để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới; có 10 đồng chí lãnh đạo công an cấp huyện tự nguyện giữ chức vụ trưởng công an cấp xã.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cấp huyện đã được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình; bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Cùng với đó, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành, đơn vị, gồm: Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng vụ hàng không miền Bắc; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông - Vận tải; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch Tư pháp từ Sở Tư pháp.

Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định và các phương án, hướng dẫn triển khai các mặt công tác công an theo lĩnh vực, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo không bị gián đoạn, ngắt quãng ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh - trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương