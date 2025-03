Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam

Ngày 17/3, tại thôn Hợp Long, xã Nga Trường (Nga Sơn), Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng phối hợp với Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đông đảo đối tác, khách hàng và Nhân dân huyện Nga Sơn tham dự buổi lễ.

Dự lễ khởi công có đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, cùng đông đảo đối tác, khách hàng và Nhân dân huyện Nga Sơn.

Lãnh đạo Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam - Chủ đầu tư dự án phát biểu tại buổi lễ.

Công ty Outdoor Gear (Singapore) - Chủ sở hữu Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam là tập đoàn chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị du lịch, thể thao ngoài trời như: ba lô, túi giữ nhiệt, quần áo chống nước, áo phao, giày boots, đồ bảo hộ thể thao... với quy mô toàn cầu. Outdoor Gear không ngừng phát triển với hệ thống các nhà máy và cơ sở tại Singapore, Trung Quốc và Campuchia.

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng - Tổng thầu thi công dự án phát biểu tại buổi lễ.

Sau thời gian tìm hiểu, khảo sát và đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự đồng hành của chính quyền và Tập đoàn Việt Hưng, Công ty Outdoor Gear đã quyết định lựa chọn vị trí đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao tại thôn Hợp Long, xã Nga Trường (Nga Sơn). Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam do Tập đoàn Việt Hưng làm tổng thầu EC (tư vấn đầu tư pháp lý, thiết kế và tổng thầu thi công xây dựng cho dự án). Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 10,3ha, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Các không gian chức năng của nhà máy gồm 8 xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà nghỉ ca và các công trình phụ trợ khác. Dự án được đầu tư quy mô hiện đại và đồng bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra cơ hội việc làm ổn định cho khoảng 5 nghìn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các khu vực lân cận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với chủ đầu tư và tổng thầu thi công, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của huyện Nga Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đồng chí cho biết, Nga Sơn là địa phương nằm tại cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Thanh Hóa, nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Trong những năm qua, nhiều dự án đầu tư đã được thu hút và triển khai, góp phần thay đổi diện mạo của huyện, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Mới đây, theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt, huyện Nga Sơn được quy hoạch theo “3 khu vực trọng tâm phát triển” và “2 hành lang kinh tế”, mở ra nhiều dư địa trong thu hút đầu tư. Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam tại xã Nga Trường là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư; sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh và sự đồng tình, ủng hộ cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của chủ đầu tư; đồng thời, biểu dương Nhân dân xã Nga Trường thuộc phạm vi triển khai dự án đã ủng hộ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng và chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ khởi công.

Để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thi đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy và chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương trong vùng dự án tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu thi công để giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với trách nhiệm cao nhất; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công. Đề nghị Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam và nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, huy động nhân lực, trang thiết bị, máy móc tốt nhất để triển khai thi công, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ cam kết và tuân thủ các quy định của pháp luật; đặc biệt, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Đồng chí tin tưởng rằng, sự thành công của Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư, là lời khẳng định cho quan hệ hợp tác hữu nghị và là nền tảng để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Singapore đến tìm hiểu và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khởi công, Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng đã tập trung máy móc, phương tiện để thi công dự án bảo đảm tiến độ đề ra theo cam kết với chủ đầu tư.

