Khai trương Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires ở Argentina

Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires là cơ hội để bạn bè Argentina và khách quốc tế tìm hiểu thêm về đất nước, con người, công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam.

Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires lần thứ 48. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam cung cấp)

Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires đã chính thức khai trương ngày 30/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp cùng Nhà xuất bản Acercando Ediciones và Hiệp hội Sách Argentina tổ chức trưng bày tại Không gian Việt Nam hơn 40 đầu sách, báo và tạp chí bằng tiếng Tây Ban Nha về nhiều đề tài như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Đặc biệt, trong số sách được trưng bày tại đây có cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và cuốn “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không gian Việt Nam là cơ hội để bạn bè Argentina và khách quốc tế tham quan Hội chợ sách Buenos Aires tìm hiểu thêm về đất nước, lịch sử, con người, văn hóa, công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam.

Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires 2024 được đặt cạnh Không gian Cuba và Venezuela. Các ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm của bạn đọc và khách tham quan Hội chợ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Buenos Aires, nhà văn Fernando Darío Roperto cho biết trong số sách được trưng bày tại Không gian Việt Nam có nhiều cuốn được in ấn và phát hành tại Argentina. Trong đó có “ Các tác phẩm chọn lọc của Hồ Chí Minh” và “Việt Nam, 3 chiến dịch quyết định” của nhà báo Cuba Luis Manuel Arce do Nhà xuất bản Acercando Ediciones phát hành, cùng ba cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về đề tài chiến tranh nhân dân do Nhà xuất bản Cien Flores phát hành.

Bạn đọc với ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Các tác phẩm và tài liệu quý này đã được các nhà xuất bản Argentina Acercando Ediciones và Cien Flores tái bản nhiều lần.

Với 430 gian hàng trong khu triển lãm La Rural rộng 45.000m2, Hội chợ sách Buenos Aires, là một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng trên thế giới và được tổ chức thường niên từ năm 1975.

Hơn 1.500 nhà xuất bản, nhà phân phối, đại lý sách tới từ hơn 40 quốc gia tham gia Hội sách Buenos Aires 2024. Khách mời danh dự của Hội chợ sách Buenos Aires năm nay là Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha.

Trong suốt hai tuần của Hội chợ sách Buenos Aires cũng diễn ra nhiều hội nghị, thuyết trình về sách, khóa học, tọa đàm, cuộc gặp gỡ và giao lưu giữa các nhà văn, nhà báo, nhà thơ và những người làm văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng.

Hội chợ sẽ bế mạc vào ngày 25/5 tới./.

Theo TTXVN