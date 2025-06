Gần 50 công dân Việt Nam nhập cảnh Ai Cập an toàn

Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Iran và các khu vực lân cận phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, khẩn trương đưa công dân Việt Nam tại các khu vực nguy hiểm sang nước thứ 3 và về nước.

Tòa nhà bị phá hủy sau một vụ tấn công tại Ramat Gan, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chi phí sơ tán công dân về nước do ngân sách chi trả.

Theo phóng viên tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa tổng cộng gần 50 công dân Việt Nam nhập cảnh Ai Cập an toàn và một số công dân đã về Việt Nam.

Những công dân còn lại đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các công dân Việt Nam đang mắc kẹt trong khu vực xung đột, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại địa bàn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết sơ tán bà con ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục khuyến cáo các công dân còn đang lưu trú trong khu vực xung đột bình tĩnh, giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán, tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và của Đại sứ quán.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên lạc qua các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Đại sứ quán theo các số điện thoại +972 555 025 616 và +972 527 274 248 để được hỗ trợ kịp thời.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam và lên các kế hoạch sơ tán công dân đến các khu vực an toàn trong thời gian tới./.

Theo TTXVN