Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2025: “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”

Tối 24/4, tại Khu Du lịch biển Hải Hòa, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2025 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dự lễ khai mạc còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh Thanh Hóa; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; các doanh nghiệp cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự khai mạc lễ hội.

Là thị xã ven biển phía Nam của xứ Thanh, Nghi Sơn không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng một bờ biển cát vàng mịn màng, mà còn có những làng nghề truyền thống nổi tiếng, những di tích, lễ hội tâm linh độc đáo... mời gọi du khách ghé thăm. Với chiến lược phát triển du lịch sinh thái đúng hướng, sự đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đa dạng hóa loại hình du lịch, Nghi Sơn đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Năm 2025, thị xã Nghi Sơn phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 3.000 tỷ đồng trở lên. Chuẩn bị cho mùa du lịch 2025, thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang, bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, thị xã tích cực chỉ đạo đa dạng sản phẩm du lịch; trong đó, chú trọng khai thác các làng nghề truyền thống với những sản phẩm đặc trưng như: Nước mắm, mắm tôm, mắm chua, hải sản khô...

Hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn, như: Khu Du lịch sinh thái biển Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, Bình Minh; Khu Du lịch sinh thái hồ Hao Hao - Chùa Am Các; đền thờ Hoằng Quốc công Đào Duy Từ; cụm di tích Quang Trung - Lạch Bạng; quần thể di tích thắng cảnh Biện Sơn; quần thể động Trường Lâm... nhằm kiến tạo không gian du lịch biển gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Với quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc của các nhà đầu tư, Khu Du lịch biển Hải Hòa đang khẳng định vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia, là khu du lịch sinh thái biển văn minh hiện đại, hấp dẫn trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch là một trong 4 chương trình trọng tâm, trong đó phát triển du lịch biển là then chốt.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh phát biểu khai mạc lễ hội.

Du lịch Nghi Sơn hiện đã có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là khu du lịch biển Hải Hòa, Khu Du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn. Nhiều dự án đầu tư du lịch biển đã và đang được triển khai xây dựng tại các phường Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải... từng bước tạo thành một quần thể du lịch ven biển. Đây là động lực lớn thúc đẩy ngành du lịch thị xã phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại trong tương lai.

Đến với du lịch Nghi Sơn hôm nay, du khách sẽ cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ về cảnh quan và diện mạo; không gian ven biển được quy hoạch khang trang với nhiều công trình hạ tầng du lịch hiện đại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, di tích lịch sử - văn hóa phụ cận được chỉnh trang theo diện mạo của một đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp và mến khách. Công tác quản lý nhà nước về dịch vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả. Tất cả đã và đang tạo nên diện mạo mới để du lịch biển Nghi Sơn trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh và thân thiện đối với du khách.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã Nghi Sơn và là cơ hội để thị xã giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đến với bạn bè trong và ngoài nước; góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh

Sau lễ khai mạc, đại biểu và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa” gồm 2 chương. Chương 1 - “Về với Nghi Sơn”; chương 2 - “Nghi Sơn - Khát vọng vươn xa”, tập trung khắc họa về con người và vẻ đẹp đa dạng, hấp dẫn của quê hương Thanh Hóa, của biển Nghi Sơn.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại lễ hội được dàn dựng công phu, đậm nét truyền thống.

Chương trình được dàn dựng công phu, đậm nét truyền thống dân tộc và hiện đại, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc. Với sự kết hợp giữa không gian sân khấu hoành tráng và âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp, cùng các clip, lời bình xen giữa các bài hát, hiệu ứng màn hình Led ấn tượng.

Nhân dân và du khách ấn tượng trước chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những chuyển biến mạnh mẽ của hoạt động du lịch tại thị xã Nghi Sơn nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với các khu, điểm du lịch thị xã Nghi Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Quang Trung và Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Khu du lịch biển Hải Hoà.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (Biện Sơn) cho lãnh đạo phường Hải Thanh và xã Nghi Sơn; công bố và trao Quyết định công nhận Khu Du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) là khu du lịch cấp tỉnh.

Minh Hằng - Quốc Hương