Khai mạc Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI

Mục tiêu của Diễn đàn là đưa ra các thông điệp của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, nhằm làm chủ công nghệ số, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Toàn cảnh Diễn đàn Make in Vietnam lần thứ VI. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 15/1 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI vớichủ đề: “Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam."

Đây là sự kiện quan trọng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thường niên; là dịp để các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ gặp gỡ, đàm phán và đưa ra những định hướng quan trọng, khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong sản xuất công nghệ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có quan điểm làm chủ công nghệ và các nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược.

Sự ra đời của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam, khai sáng với mọi ngành nghề, không chỉ có tính thúc đẩy và thay đổi về bản chất cách thức hoạt động mà còn tác động sâu sắc đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã tạo ra những cơ hội mới và thời cơ có một không hai cho Việt Nam. Công nghệ có thể giải những bài toán Việt Nam một cách hiệu quả. Việt Nam với những vấn đề của mình chính là thị trường để sinh ra những doanh nghiệp công nghệ. Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra toàn cầu và giải những bài toán toàn cầu.

"Make in Việt Nam là sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam và bởi các doanh nghiệp Việt Nam. Make in Vietnam là một khẩu hiệu hành động. Make in Vietnam là một tinh thần tinh, thần tự cường, tinh thần làm chủ ứng dụng và làm chủ công nghệ, từ làm chủ ứng dụng tới làm chủ công nghệ. Make in Việt Nam sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hòa bình lâu dài vì nó góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng an ninh hùng mạnh để bảo vệ Việt Nam . “Chiếc nỏ thần” bảo vệ Việt Nam sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông, mục tiêu của Diễn đàn là đưa ra các thông điệp của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nhằm làm chủ công nghệ số, công nghệ chiến lược, và đề xuất nhận nhiệm vụ chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tại Diễn đàn này, nhiều nội dung sẽ được đưa ra thảo luận, đặc biệt định hướng, chính sách và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới về công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo để kiến nghị Chính phủ Việt Nam xây dựng thể chế, chính sách đột phá nhằm ưu đãi hỗ trợ, khuyến khích, kêu gọi tập hợp sức mạnh từ Chính phủ đến xã hội trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Diễn đàn cũng sẽ đề ra việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ số giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số Việt Nam và đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Trong những năm qua, Make in Viet Nam đã được cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong lĩnh vực công nghệ số hưởng ứng mà đã tạo hiệu ứng tích cực trong tất cả các ngành, lĩnh vực khác; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã thay đổi tư duy, định hướng sáng tạo, sản xuất các sản phẩm chất lượng của người Việt cho thị trường trong nước và định hướng toàn cầu. Các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam đã được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và đi ra thị trường nước ngoài.

Khu trưng bày triển lãm gồm gần 40 gian hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chương trình Diễn đàn bao gồm 01 Phiên cấp cao đưa ra những thông điệp của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về định hướng thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ số gắn với việc làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số trong các ngành kinh tế, hình thành phương thức sản xuất số của Việt Nam; hai Phiên tham luận chuyên đề chuyên sâu về phát triển công nghiệp bán dẫn, AI.

Tại Diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2024 tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cũng sẽ tổ chức khu trưng bày triển lãm gồm gần 40 gian hàng để đại biểu tham dự có thể tham quan, trải nghiệm trực quan các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, làm chủ quá trình chuyển đổi số quốc gia./.

Theo Vietnam+