iPhone 18 đắt hơn laptop cao cấp: Người dùng đang trả tiền cho điều gì?

Khi mức giá của những chiếc smartphone đầu bảng như iPhone 18 Pro hay Pro Max chạm ngưỡng 40 đến hơn 50 triệu đồng, thị trường công nghệ lại chứng kiến một nghịch lý quen thuộc nhưng ngày càng rõ nét: một thiết bị nhỏ gọn nằm lọt trong lòng bàn tay đang đắt hơn cả những chiếc laptop cao cấp phục vụ công việc chuyên nghiệp.

Với số tiền từ 39 - 65 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một laptop cấu hình mạnh, màn hình 14 -16 inch, bàn phím vật lý và hệ điều hành đa nhiệm hoàn chỉnh. Điều gì khiến hàng triệu người trên thế giới, kể cả tại Việt Nam, vẫn chi mức giá tương đương một cỗ máy làm việc hoàn chỉnh cho một chiếc điện thoại?

Câu trả lời nằm ở sự dịch chuyển trong định nghĩa “giá trị sử dụng” của người dùng hiện đại.

Chi phí iPhone cao hơn Apple do sở hữu linh kiện nhỏ gọn

Một trong những yếu tố kỹ thuật đẩy chi phí phần cứng của iPhone lên cao chính là bài toán thu nhỏ linh kiện (miniaturization).

Laptop có không gian rộng để bố trí bo mạch, pin lớn và quạt tản nhiệt chủ động. Ngược lại, iPhone 18 phải nén sức mạnh xử lý hàng đầu – chip Apple A20 Pro tiến trình 2nm, CPU 6 nhân, GPU 7 nhân hỗ trợ dò tia phần cứng (ray tracing) và Neural Engine kép 32 nhân AI vào khung máy chỉ dày 8,75mm (trên model Pro), chỉ dùng cơ chế tản nhiệt thụ động.

Chip Apple A20 Pro tiến trình 2nm, CPU 6 nhân, GPU 7 nhân hỗ trợ dò tia phần cứng (ray tracing).

Vận hành hàng tỷ phép tính mỗi giây, xử lý AI tạo sinh ngay trên thiết bị mà vẫn không quá nhiệt và duy trì pin sử dụng hỗn hợp 31 - 44 giờ mỗi lần sạc, là bài toán cơ khí và vật liệu tốn hàng tỷ USD nghiên cứu phát triển (R&D). Người dùng không chỉ mua kim loại và kính; họ đang trả tiền cho thành tựu thu nhỏ công nghệ tối tân nhất của ngành bán dẫn.

iPhone là trạm sáng tạo nội dung bỏ túi

Nếu cách đây một thập kỷ, điện thoại chỉ phục vụ chụp ảnh lưu niệm cơ bản, thì nay cụm camera trên iPhone 18, đặc biệt là iPhone 18 Pro Max đã trở thành một hệ thống quang học độc lập, đủ sức thay thế nhiều thiết bị chuyên dụng.

Cảm biến chính 48MP Fusion, ống kính tele tetraprism cho zoom quang học tới 8x, cùng khả năng quay video chuẩn điện ảnh (ProRes, Apple Log 2, Dolby Vision HDR) và xử lý hậu kỳ tức thì bằng thuật toán đã biến điện thoại thành công cụ kiếm tiền cho giới sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia và nhà làm phim độc lập. Để có chất lượng hình ảnh và độ cơ động tương tự, trước đây người dùng phải đầu tư máy ảnh không gương lật, ống kính rời và thẻ nhớ chuyên dụng cồng kềnh, với chi phí vượt xa 40 triệu đồng.

iPhone là trạm sáng tạo nội dung bỏ túi.

Chỉ số "Chi phí trên mỗi giờ sử dụng" của iPhone “đáng” hơn

Xét về kinh tế học tiêu dùng, việc so sánh giá thành tuyệt đối giữa điện thoại và laptop thường bỏ qua một biến số quan trọng: tần suất sử dụng thực tế.

Phần lớn người dùng văn phòng mở laptop 6 - 8 tiếng mỗi ngày, chủ yếu tại bàn làm việc hoặc quán cà phê, rồi cất vào balo sau giờ làm. Trong khi đó, điện thoại đồng hành cùng người dùng từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, trung bình 16 - 18 tiếng mỗi ngày.

Phần lớn người dùng văn phòng mở laptop 6 - 8 tiếng mỗi ngày, chủ yếu tại bàn làm việc hoặc quán cà phê.

Ngược lại, điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, mà còn là ví điện tử (thẻ ngân hàng, căn cước công dân số), chìa khóa xe, trung tâm điều khiển nhà thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe, cổng kết nối mạng xã hội và kênh giải trí. Chia đều mức giá mua ban đầu cho tổng số giờ sử dụng thực tế, chi phí trên mỗi giờ của smartphone thực chất thấp hơn đáng kể so với laptop hay máy tính bảng.

Sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng công nghệ

Nhiều chuyên gia thị trường nhận định người dùng hiện nay không còn xem smartphone là món đồ xa xỉ phù phiếm, mà là khoản đầu tư cho thiết bị cá nhân quan trọng nhất đời họ.

Nhiều đơn vị bán lẻ tại Việt Nam như Viettel Store cũng ghi nhận xu hướng tương tự: khách hàng tìm mua các dòng máy cao cấp nhất không chỉ quan tâm cấu hình đơn thuần, mà tìm kiếm sự liền mạch trong trải nghiệm, độ tin cậy bảo mật và khả năng hỗ trợ công việc linh hoạt mọi lúc mọi nơi – phản ánh nhu cầu tối ưu hiệu suất sống và làm việc hàng ngày, khi thiết bị di động đã trở thành điểm chạm chính trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái phần mềm khép kín và tính thanh khoản cao cũng là lý do giữ chân người dùng. Một chiếc iPhone cao cấp sau 3 - 4 năm vẫn được cập nhật hệ điều hành đều đặn, mượt mà và giữ giá trị bán lại tốt hơn đáng kể so với các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

iPhone đắt hơn laptop cao cấp không phải dấu hiệu thị trường bị thổi phồng giá trị, mà là tấm gương phản chiếu vị thế trung tâm của smartphone trong thế giới hiện đại. Khi chi tiền cho một chiếc máy như iPhone 18, người dùng không mua một “điện thoại” theo nghĩa truyền thống, mà đang trả tiền cho một cỗ máy tính bỏ túi có khả năng xử lý AI, một studio ảnh di động, một chiếc ví an toàn và một giao diện kết nối họ với toàn bộ đời sống số 24/7.