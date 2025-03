Huyện Nga Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong các trường học và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Trường THCS Nga An phối hợp với Công an xã tổ chức TTPBGDPL trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần cho các em học sinh.

Ngay đầu năm học 2024-2025, các trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch TTPBGDPL cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Theo chia sẻ của thầy Nghiêm Đức Hữu, Hiệu trưởng Trường THCS Nga An, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan trực tiếp đến giáo dục. Nội dung được tích hợp qua các môn học như giáo dục công dân, giáo dục địa phương, khoa học tự nhiên và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống lừa đảo qua mạng xã hội, phòng chống đuối nước và cháy nổ, kiểm tra và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá điện tử, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội... Nhờ làm tốt công tác TTPBGDPL đã giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, tự giác thực hiện tốt pháp luật.

Thông qua các nội dung, hình thức TTPBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Em Lê Mai Nhi, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nga An, cho biết: Các buổi TTPBGDPL bằng hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ rất bổ ích vì chúng em được trang bị nhiều kiến thức pháp luật và các kỹ năng phòng, chống đuối nước; phòng, chống cháy nổ; chấp hành an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống bạo lực học đường; phòng tránh các loại ma túy, chất gây nghiện “núp bóng” dưới các dạng thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc... Qua đó, giúp chúng em hiểu biết pháp luật và có được những kỹ năng tốt trong ứng xử hằng ngày.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác TTPBGDPL trong trường học, hằng năm phòng giáo dục và đào tạo huyện đã ban hành kế hoạch PBGDPL, chỉ đạo các trường xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Phòng cũng phối hợp với chính quyền, đoàn thể và công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu và sát thực tiễn. Việc PBGDPL được lồng ghép qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và các môn học như giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục địa phương, khoa học tự nhiên, gắn với giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống. Các trường còn tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chủ đề, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật, tạo môi trường thân thiện giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, bạo lực học đường và bảo vệ môi trường. Nhờ đó, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, biết cách tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại, góp phần phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xây dựng thế hệ thanh thiếu niên, học sinh phát triển toàn diện.

Bài và ảnh: Công Quang