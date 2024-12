Huyện Đông Sơn: 30/30 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Chiều 23/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Các đồng chí: Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn dự hội nghị.

Các đồng chí: Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Ninh.

Năm 2024, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Đông Sơn được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân và Nhân dân nỗ lực thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm qua, huyện Đông Sơn có 30/30 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức (trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu đúng hướng); một số chỉ tiêu, lĩnh vực đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đứng trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Nổi bật là tổng thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 3.800.019 triệu đồng, đạt 548% so với dự toán tỉnh giao, đạt 237% so với dự toán huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,11%, vượt 73% kế hoạch tỉnh giao; 38/38 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 100%; 25/38 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 65,78%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67,192 triệu đồng, vượt 1,8% so với kế hoạch; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao...

Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, năm 2024, xây dựng thêm được 13 tiêu chí xã NTM nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao lên 233/247 tiêu chí, đạt bình quân 17,92 tiêu chí/xã. Dự kiến đến hết năm 2024, toàn huyện có 79/85 thôn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 92,94%; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 10/13 xã, đạt tỷ lệ 76,92%; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 5/13 xã, đạt tỷ lệ 38,46%.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân.

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Đông Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Ninh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn.

Thanh Huê