Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin

Các tiêu chí Home Camera Viettel đáp ứng bao gồm những tiêu chí khó nhất mà hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát kèm theo 10 yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức mạng (gọi tắt là thiết bị camera).

Chiếu theo các tiêu chí Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, sản phẩm Home Camera Viettel đáp ứng hết tất cả các yêu cầu. Trong đó có tiêu chí số 8 về “Bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu người sử dụng” - Một trong những tiêu chí mà hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được.

Ngoài ra đối với yêu cầu về Quản lý xác thực, Camera Viettel có chức năng yêu cầu người dùng bắt buộc thay đổi mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu khởi tạo khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên; khi đăng nhập lần đầu trên ứng dụng Viettel Home trên thiết bị mới sẽ phải nhập OTP (xác thực 2 lớp) gửi về số điện thoại khách hàng;

Home Camera có chức năng kiểm soát mật khẩu an toàn bằng nhiều cơ chế như: khi cài đặt ứng dụng Viettel Home từ máy điện thoại thứ 2 trở đi (không phải máy chính) sẽ cần nhập mật khẩu mã hoá; nhập sai mật khẩu mã hoá 5 lần liên tiếp sẽ bị khoá thiết bị.

Mật khẩu được tạo ra có yêu cầu về độ phức tạp đối với mật khẩu gồm: độ dài tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt,...

Trong bối cảnh cấp bách về vấn đề bảo mật an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, việc Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin cho sản phẩm camera là hết sức cấp bách.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, hàng triệu camera giám sát đang được triển khai và sử dụng phổ biến. Phần lớn các thiết bị này chưa được quản lý nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bảo mật có thể bị khai thác nhằm phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật, như: thu thập trái phép dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, người dùng cho các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; chiếm quyền điều khiển thiết bị và sử dụng cho các cuộc tấn công mạng, phát tán phần mềm độc hại; có thể làm lộ bí mật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Để khắc phục các tồn tại và rủi ro về an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin liên quan đến camera giám sát, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị giao cho Bộ TT-TT xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Bên cạnh đó, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát và tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này.

Cơ hội trải nghiệm camera an ninh đạt chuẩn với giá 0 đồng

Nhằm giúp khách hàng được trải nghiệm công nghệ Camera an ninh đời mới nhất, Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết, toàn bộ khách hàng dùng Internet FTTH Viettel sẽ được trang bị miễn phí camera an ninh. Theo đó, mỗi hợp đồng Internet được tặng miễn phí tối đa 2 camera trong nhà. Khách hàng có thể đổi sang camera ngoài trời nhưng cần đóng phí phụ thu 300.000đ/1 camera. Khách hàng sẽ được miễn phí lắp đặt camera đầu tiên (trị giá 150.000đ/camera) nếu đăng ký mới từ gói Internet SUN1 trở lên.

Chương trình tặng camera áp dụng với điều kiện khách hàng hòa mạng mới theo hình thức đóng cước trước (6 tháng trở lên) và cam kết dùng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. Đối với khách hàng là thuê bao FTTH đang hoạt động cần đăng ký gói Cloud từ 40.000đ/camera/tháng (trong 24 tháng) để được hưởng ưu đãi.

Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dùng, Viettel phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp, hỗ trợ khách hàng 24/7 trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ thuật viên của Viettel sẽ trực tiếp lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại nhà.

Để đăng ký dịch vụ và nhận ưu đãi, mời khách hàng liên hệ 18008168 (miễn phí) hoặc cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ Viettel, khách hàng truy cập http://viettel.vn/camera.

Quyết Thắng