Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2024

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ, y bác sĩ, chuyên gia y tế đang công tác tại các bệnh viện uy tín trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, gồm 3 chủ đề: Nội khoa, Ngoại khoa, Can thiệp với 6 phiên thảo luận...

Chiều 20/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2024. Tham gia hội nghị có các chuyên gia y tế đầu ngành tại các bệnh viện nước ngoài, bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; cùng gần 400 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành; các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tự hào là đơn vị “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vững tin, từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh tế y tế ổn định và tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu - xứng tầm là trung tâm khám bênh, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh.

TTND, Th.s, BSCK II Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2024, tiến trình phát triển y tế chuyên sâu, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và chuyển giao kỹ thuật không ngừng có những bước tiến mới với 23 kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng thành công, khẳng định hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu gần như không bị đứt gãy nhờ việc duy trì thông suốt chuỗi cung ứng về thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tiếp tục duy trì hoạt động Hệ thống xét nghiệm thông minh, nâng cấp tiêu chí quản lý chất lượng xét nghiệm lên phiên bản 15189:2022 ở các khoa Hóa sinh, Vi sinh và Trung tâm Huyết học - Truyền máu; từng bước hoàn thiện, nâng cao mức quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT, ngày 26/22/2019 của Bộ Y tế; triển khai thực hiện tiêu chuẩn EU-GMP Ngân hàng máu.

Công tác nghiên cứu khoa học được duy trì bền vững và hiệu quả: Bệnh viện đang tham gia 1 đề tài nghiên cứu cấp bộ; 1 nghiên cứu đa trung tâm; 6 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đang thực hiện; 6 đề tài cấp cơ sở sử dụng ngân sách sự nghiệp sở y tế; 201 đề tài, sáng kiến cấp Bệnh viện đã được nghiệm thu. Bệnh viện cũng đã đồng tổ chức 1 hội nghị khoa học chuyên ngành toàn quốc, 3 hội nghị khoa học chuyên ngành cấp tỉnh; thực hiện trên 100 buổi hội thảo, đào tạo với sự tham gia giảng dạy, báo cáo, chuyển giao của các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Trung Quốc và các chuyên gia uy tín trong nước...

Chuyên gia báo cáo khoa học tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ, y bác sĩ, chuyên gia y tế đang công tác tại các bệnh viện uy tín trong nước và quốc tế: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trường Đại học Y Huế, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Saint Louise Bangkok - Thái Lan, Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn – Trung Quốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa..., trao đổi, thảo luận các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, gồm 3 chủ đề: Nội khoa, Ngoại khoa, Can thiệp với 6 phiên thảo luận về các nội dung: Tim mạch, Thận - Lọc máu, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Da liễu, Tiết niệu, Ngoại ổ bụng, Gan mật tụy, Thần kinh Cột sống, Can thiệp tim mạch, Can thiệp mạch não, Can thiệp điện quang...

Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trao chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị khoa học được tổ chức hàng năm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá là dịp để các cán bộ, bác sĩ giao lưu, trao đổi, cập nhật và học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học y học tiến tiến trong khám bệnh, chữa bệnh; nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Tô Hà