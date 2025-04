Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 40: Đánh giá tình hình quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025

Thu ngân sách đứng trước nhiều thách thức Ông Ngô Đình Hùng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực X. Quý I năm nay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 12.572 tỷ đồng, bằng 86,2% cùng kỳ và 27,6% dự toán. Sự sụt giảm này có nguyên nhân quan trọng đến từ việc giảm công suất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trước đó, quý I cùng kỳ, sau khi hoàn thành bảo dưỡng tổng thể, nhà máy đã vận hành tới gần 120% công suất thiết kế để bù đắp sản lượng xăng dầu cho cả nước khi Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn tiến hành bảo dưỡng. Cùng với đó, giá dầu thô giảm đã ảnh hưởng đến nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ nhập khẩu dầu thô. Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong quý I cũng mới chỉ đạt khoảng 14% dự toán năm. Cùng với đó, các chính sách tài khóa, giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm 2026, giảm thuế bảo vệ môi trường... sẽ tiếp tục tác động đến nguồn thu này. Trong thời gian tới, chính sách về thuế quan của các quốc gia tiếp tục tác động chung đến hoạt động xuất nhập khẩu; các sản phẩm công nghiệp truyền thống của tỉnh như bia, thuốc lá, thép... vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh công suất Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm so với năm 2024 sẽ khiến thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều thách thức để đạt được dự toán đề ra. Để khai thác tốt dư địa nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trước mắt và lâu dài, tỉnh và các cấp, ngành cần tiếp tục quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá đất. Cùng với đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là cần vào cuộc mạnh mẽ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang đầu tư, sớm đưa vào vận hành khai thác và thu hút dự án mới. — Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2025, tỉnh ta đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, song khả năng hấp thụ vốn và sức cầu của nền kinh tế còn yếu. Trong khi, một bộ phận cán bộ, công chức ở cấp huyện, xã có tâm lý làm việc cầm chừng khi thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt nhiều kết quả rất tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, một trong những hạn chế, yếu kém trong quý I/2025 là tiến độ lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện còn chậm. Theo báo cáo, đến nay vẫn còn 21/26 huyện, thị xã, thành phố chưa được phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Tình trạng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai các dự án đầu tư do vướng các thủ tục pháp lý về đất đai, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Do vậy, tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, làm tiền đề để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ quý II và cả năm 2025, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn giúp các địa phương triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu được giao. Về phần mình, Sở Tài chính sẽ chủ động xây dựng phương án xử lý các vấn đề về tài chính ngân sách, dự án đầu tư công..., nhằm không để công việc bị gián đoạn, ngưng trệ sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. — Cần có chính sách đặc thù để hoàn thành giải phóng mặt bằng đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn. Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cam kết với chủ đầu tư là Sở Xây dựng, ngày 30/6/2025 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại để phục vụ thi công. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 6 hộ dân có đất vườn ao liền thửa với đất ở chưa đồng thuận. Nguyên nhân là do trước đây, đất vườn ao cùng thửa với đất ở được hỗ trợ 50% so với đất ở, nhưng theo quy định mới của tỉnh thì hiện nay không được hỗ trợ nữa. Vì vậy, 6 hộ dân này không đồng ý với đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Huyện Nga Sơn kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét, có chính sách đặc thù để huyện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 30/6, trước khi bỏ cấp huyện. Ngoài nguyên nhân từ 6 hộ dân, việc thực hiện dự án chậm so với tiến độ là do việc chuyển nguồn và thực hiện nhiệm vụ chi nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án này đến ngày 10/3/2025 mới có quyết định của UBND tỉnh; đồng thời, việc nhập dữ liệu của kho bạc Nga Sơn – Hậu Lộc bị chậm do sắp xếp lại tổ chức và bộ máy. — Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1 Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Như Xuân. Bám sát tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Như Xuân đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phương án thực hiện và triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành rà soát xác định rõ số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 360 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở đủ điều kiện để được đề nghị hỗ trợ nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Trong đó, năm 2024, huyện đã thực hiện làm nhà cho 107 hộ; năm 2025, đã thực hiện rà soát số hộ đủ điều đề nghị xây mới là 172 hộ và sửa chữa là 10 hộ. Tổng kinh phí ủng hộ tiếp nhận về Ủy ban MTTQ huyện đợt 1 là trên 4 tỷ 915 triệu đồng, trong đó kinh phí đã phân bổ là trên 4 tỷ 312 triệu đồng. Số kinh phí còn lại năm 2024 chưa phân bổ trên 600 triệu đồng Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện gặp những khó khăn, vướng mắc đó là: Đối với các hộ thuộc Đề án 4845 khó bố trí được đất ở cho các hộ thuộc dự án xen ghép. Về tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An trên địa bàn huyện Như Xuân hiện gặp những khó khăn, vướng mắc đó là: Hiện nay, 34 hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 chưa đồng thuận trong việc hợp đồng giải phóng mặt bằng bồi thường 100% tiền cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá theo phương án đã phê duyệt nên đang khó khăn trong công tác thu hồi đất. Do đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xem xét hỗ trợ tiền công chăm sóc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với 34 hộ có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa. Đề nghị hỗ trợ đặc thù cho 107 hộ theo quy định tại khoản 1, điều 92 Luật đất đai năm 2024; đề nghị bổ sung 21 hộ vào khu vực khu tái định cư.