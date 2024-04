Hoạt chất quý hiếm từ đại dương có trong HIUP

Hoạt chất Aquamin F là nguồn cung canxi tinh khiết với tỉ trọng lên đến 30%. Canxi từ Aquamin F cung cấp năng lượng cho sự phát triển mạnh mẽ của xương và răng. Aquamin F có trong HIUP giúp bé phát triển chiều cao vượt trội, dễ hòa tan và ít lắng đọng, giúp bé phát triển chiều cao vượt bậc.

Aquamin F (Tảo biển đỏ) từ đại dương có tác dụng gì?

Aquamin F là một chất dinh dưỡng quan trọng được chiết xuất từ tảo biển đỏ nuôi trồng tại vùng biển sạch nhất thế giới. Đây là một nguồn tài nguyên giàu khoáng chất và hoạt chất trong đại dương. Hoạt chất này được biết đến là nguồn cung cấp canxi tự nhiên nhiều nhất trong môi trường tự nhiên, với khả năng hấp thụ canxi tốt hơn so với các nguồn canxi thông thường.

Aquamin F có tác dụng đó là:

- Bảo vệ và phát triển xương: Canxi là một khoáng chất quan trọng giúp xây dựng và duy trì cấu trúc của xương. Và Aquamin F cung cấp canxi tự nhiên và các dạng đặc biệt của canxi trong Aquamin F giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ canxi vào cơ thể. Từ đó đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện của xương.

- Hỗ trợ sự phát triển toàn diện: Ngoài canxi, Aquamin F còn chứa nhiều khoáng chất và dưỡng chất quan trọng khác như kẽm, sắt, magie và kali. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh lý của cơ thể, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ sự linh hoạt và bảo vệ khớp: Aquamin F cũng được ứng dụng với khả năng bảo vệ dịch nhầy khớp, giúp giảm nguy cơ chấn thương và hỗ trợ sự hoạt động linh hoạt của xương khớp.

Aquamin F (Tảo biển đỏ) được sử dụng trong sữa non tăng chiều cao HIUP như thế nào?

Aquamin F là một hoạt chất đặc biệt được chiết xuất từ tảo biển đỏ tự nhiên, giàu canxi hơn các nguồn truyền thống khác. Được nuôi trồng tại vùng biển sạch nhất thế giới - Tây Bắc Iceland, Aquamin F cho chất lượng khoáng chất và độ tinh sạch tốt nhất khi so sánh với các chế phẩm tương đương trên toàn thế giới.

Khác với các loại canxi thông thường, canxi trong Aquamin F có diện tích bề mặt rộng gấp 10 lần và cấu trúc tổ ong độc đáo. Điều này giúp canxi dễ dàng hấp thu vào cơ thể hơn, giúp các bé được cung cấp canxi một cách hiệu quả hơn.

Với sự kết hợp của công nghệ và các dưỡng chất quý giá từ tự nhiên, HIUP là giải pháp tăng chiều cao hiệu quả được tin dùng hiện nay.

Có nên cho con sử dụng sữa non HIUP không?

Có nên cho con sử dụng sữa non HIUP hay không là một quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà ba mẹ cần xem xét. Tuy nhiên với những lợi ích rõ ràng của sữa non HIUP thì đã có nhiều phụ huynh chọn lựa sữa non HIUP với niềm tin và sự hài lòng khi sản phẩm mang lại 5 lợi ích vượt trội cho con trẻ:

- Hệ xương vững chắc, chiều cao vượt trội: Sự kết hợp hoàn hảo của các dưỡng chất Canxi- D3-K2 trong sữa non HIUP đã giúp củng cố hệ xương. Từ đó tăng cường chiều cao và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

- Miễn dịch mạnh mẽ, đề kháng tốt: Sữa non HIUP chứa các thành phần giúp tăng cường hệ miễn dịch trong sữa non và 27 loại vitamin, khoáng chất. Giúp trẻ chống lại các tác nhân gây bệnh và phòng tránh các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa.

- Hỗ trợ hoạt động tim mạch và hệ thần kinh: Các dưỡng chất trong sữa non HIUP hỗ trợ tốt cho sự hoạt động của tim mạch và hệ thần kinh, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và thông minh.

- Tiêu hóa tốt, cải thiện đường ruột: Sự kết hợp của các thành phần dễ tiêu hóa Fiber và Inulin trong sữa non HIUP giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa của trẻ em. Từ đó tăng cường hấp thụ dưỡng chất và cải thiện sức khỏe đường ruột.

- Phát triển trí não, tăng cường sự thông minh: DHA trong sữa non HIUP kích thích độ nhạy bén của thần kinh, giúp bé phản xạ nhanh và chính xác trong mọi tình huống.

Cùng với những đánh giá tích cực từ các bậc phụ huynh đã sử dụng sản phẩm cho con của mình, sữa non HIUP không chỉ là một lựa chọn tốt mà còn được xem là một sự đầu tư vào tương lai sức khỏe và phát triển của trẻ em.

