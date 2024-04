Nang tuyến giáp giảm đi một nửa nhờ biết đến thảo dược này

Cuối năm 2019, chị Lê Thị Ngọc Nữ (trú tại Ấp Tân Bình 2, Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai - SĐT: 0865267809) phát hiện mắc nang tuyến giáp trong một lần đi khám định kỳ, bác sĩ cho về nhà theo dõi. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn khối nang tuyến giáp của chị đã to bằng cái bát ở cổ.

Nang tuyến giáp to bằng cái bát chỉ sau 1 thời gian ngắn

Vốn là người gốc Campuchia nhưng chị Lê Thị Ngọc Nữ lại chọn Việt Nam là nơi sinh sống. Không ai nghĩ rằng, một người phụ nữ khỏe khoắn như chị, lại đang mang trong mình khối nang tuyến giáp.

“Tôi phát hiện ra nang tuyến giáp được 4 năm nay rồi. Đầu tiên, cổ nổi một cục nhỏ, nhưng không đau, sờ thì nó hơi cứng. Đi khám thì bác sĩ kêu là bị nang tuyến giáp lành tính. Tôi hỏi bác sĩ có cần uống thuốc gì không thì bác sĩ bảo không cần phải dùng thuốc gì hết tại vì nang lành tính.”.

Kết quả siêu âm cho thấy chị Ngọc Nữ mắc nang tuyến giáp.

Vì là nang tuyến giáp lành tính nên chị yên tâm về nhà theo dõi. Nhưng không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, nang tuyến giáp đã phát triển lớn, tràn ra vùng cổ, khiến chị không cúi đầu xuống được.

“Lúc đầu, nang tuyến giáp chỉ to cỡ quả trứng gà nhỏ, cổ hơi gồ lên thôi. Hai năm sau, tôi bị té xe phải uống nhiều thuốc quá nên nang tuyến giáp phát triển lớn. Chỉ trong vòng 4 – 5 tháng thôi mà khối bướu ở cổ to như một cái bát. Khối bướu quá to che hết cả cổ, khiến tôi không cúi đầu xuống được.

Bướu to khiến tôi khó thở, hầu như nằm xuống là không thở được. Mỗi khi ngủ là tôi phải nằm võng để dễ thở hơn. Đêm nào tôi cũng nằm ngủ ở võng chứ không có dám nằm giường vì quá khó thở. Khối bướu to còn khiến tôi ăn cũng thấy nghẹn, rất là bất tiện và khổ sở.

Cổ phình to khiến tôi rất ngại khi đi ra ngoài đường. Mặc áo là phải che cái cổ lại. Nhiều khi có đám cưới, đám tiệc cũng ngại không dám đi”.

Thảo dược giúp chị Ngọc Nữ thu nhỏ nang tuyến giáp sau thời gian ngắn

Vì lo lắng khối nang tuyến giáp ngày càng to ra nên chị Ngọc Nữ đã đi khám lại thì được bác sĩ chỉ định mổ. Nhưng mà, trong lúc điều kiện gia đình còn eo hẹp, sợ mổ nhiều biến chứng nên chị Ngọc Nữ chưa quyết định phẫu thuật ngay. May mắn thay, trong một lần ra hiệu thuốc hỏi về cách điều trị nang tuyến giáp, chị Ngọc Nữ được dược sĩ khuyên dùng viên uống thảo dược giúp teo nang giáp mang tên Ích Giáp Vương.

Chi Ngọc Nữ kể: “Tôi uống Ích Giáp Vương được chừng 4 tháng, kích thước khối bướu giảm dần. Uống 1- 2 hộp đầu là khối u gom lại và cứng ngắc. Mình đụng vào cổ cảm thấy nó đau. Uống tới 4-5 hộp thì thấy khối bướu tuyến giáp nhỏ lại và cổ gọn dần. Lúc này, khối bướu ở cổ không còn lan ra nữa mà nó rút gọn, co lại hẳn đi. Tôi uống được khoảng 10 hộp Ích Giáp Vương là khối bướu teo lại được một nửa luôn. Bữa nay, uống được khoảng 4 tháng thì kích thước khối bướu giảm đi được 2⁄3 so với trước rồi”.

Nhờ kiên trì sử dụng sản phẩm Ích Giáp Vương, khối bướu cổ đã teo nhỏ.

Khối nang tuyến giáp nhỏ lại đã giúp chị ăn uống, ngủ nghỉ dễ dàng hơn trước, sức khỏe ngày càng tốt lên. Chị Ngọc Nữ chia sẻ:

“Trước khi dùng Ích Giáp Vương, cổ tôi sưng to rất khó chịu, nằm ngủ là khó thở lắm. Chồng tôi nằm bên cạnh hay bảo là: “Sao em thở nó cứ khò khè dữ vậy?”.

Tôi thở không đều hơi, mà hay đứt quãng, cảm giác khò khè, cứ kéo lên như có đờm, nghẹn nghẹn ở cổ. Sau khi, tôi uống Ích Giáp Vương được một thời gian thì thấy tình trạng sức khỏe rất cải thiện, ngủ không bị khò khè nữa. Tôi nằm ngủ ở giường được, ngủ không khò khè hay có cảm giác nghẹn như trước.

Ăn uống, nuốt xuống cũng không còn vướng, cổ tôi cũng bình thường, cảm giác như không có gì hết. Nhìn bề ngoài thì thấy nó sưng sưng, to vậy thôi chứ bên trong tôi cảm giác thấy cổ mình không có gì hết, rất là bình thường và thoải mái”.

Không còn nỗi lo nang tuyến giáp to gây khó thở, mệt mỏi, chị Ngọc Nữ đã quay trở lại với cuộc sống hàng ngày.

Nang giáp nhỏ lại đã giúp chị lấy lại tự tin khi giao tiếp hàng ngày. Chị vui vẻ, kể lại: “Nang tuyến giáp giảm khiến tôi tự tin hơn trước rất nhiều, nhất là khi đi ra ngoài đường. Cũng nhiều người hỏi: Bữa nay uống cái gì mà cổ nó nhỏ hẳn đi? Thì tôi bảo mình đã dùng Ích Giáp Vương. Lúc đó, tôi rất là vui, mà đi đâu cũng đỡ ngại, bữa nay là có thể đi đám cưới được rồi.”

Đặc biệt, Ích Giáp Vương được ứng dụng công nghệ mới lượng tử (Quantum) tiên tiến, hiện đại bậc nhất Việt Nam cho tác dụng teo u, giảm bướu, cải thiện triệu chứng bệnh tuyến giáp nhanh, mạnh, hiệu quả. Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, năm 2022 cho thấy, có đến 97% người dùng hài lòng và rất hài lòng sau khi dùng Ích Giáp Vương.

Ích Giáp Vương - Suy giáp cường giáp, bướu to/Bình ổn tuyến giáp chớ lo bệnh này.

Nếu đang mắc nang tuyến giáp như chị Ngọc Nữ hay các bệnh tuyến giáp khác, bạn đừng quên sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Giáp Vương để teo nhỏ khối bướu tránh phải mổ nhé. Để tìm hiệu thuốc gần nhất có bán sản phẩm, bạn hãy xem tại điểm bán Ích Giáp Vương .

* Ích Giáp Vương là một sản phẩm nổi tiếng của Dược phẩm Á Âu. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. * Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kim Ngân