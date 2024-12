Hàng nghìn học sinh được tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các trường học trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Ngọc Lặc tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH quý IV – năm 2024.

Các em học sinh được tham gia thực hành sử dụng vòi phun nước chữa cháy.

Đây là hoạt động trọng tâm dành cho các em học sinh các cấp học trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Ngọc Lặc do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức. Hoạt động ngoại khóa bổ ích, ý nghĩa này được tổ chức tại các trường THCS Trường Sơn và THPT Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), THCS Kiên Thọ và THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc) với sự tham gia của hàng nghìn em học sinh và giáo viên.

Chương trình là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, thiết thực thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Ngọc Lặc.

Cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền các nội dung về công tác PCCC và CNCH cho các em học sinh Trường THPT Lê Lai (Ngọc Lặc).

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Công an TP Sầm Sơn và Công an huyện Ngọc Lặc đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC; kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC thông dụng, tại chỗ như: hệ thống chữa cháy bằng lăng, vòi, họng, trụ nước chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động; làm quen với các phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy...

Các em học sinh TP Sầm Sơn thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Các em học sinh được trực tiếp tham gia thực hành công tác chữa cháy, như: kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn; sử dụng bình chữa cháy, phương tiện và thiết bị chữa cháy; trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói khí độc, không gian hạn chế; kỹ năng di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy; phun nước tiêu điểm; kỹ năng thoát nạn, sử dụng mặt nạ lọc độc; kỹ năng thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây, xe thang hoặc nhảy đệm hơi, dây CNCH, dây hạ chậm; sử dụng áo phao, phao cứu sinh; thực hành sơ cấp cứu người bị nạn...

Các em học sinh Trường THCS Trường Sơn (TP Sầm Sơn) thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy.

Các em học sinh Trường THPT Lê Lai (Ngọc Lặc) thực hành kỹ năng thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây

Các em học sinh được thực hành kỹ năng thoát nạn bằng nhảy đệm hơi.

Chương trình được tổ chức bài bản, hiệu quả, giúp học sinh, giáo viên các trường nắm vững các kiến thức pháp luật, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra tại trường học và gia đình, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ. Từ đó có thể áp dụng được vào thực tế, có phương án khi xảy ra cháy, nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhà trường và khu dân cư.

Cán bộ, chiến sỹ giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các em học sinh về công tác PCCC và CNCH.

Mạnh Cường