Hàn Quốc cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố quân đội nước này sẽ ngay lập tức phản ứng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên dựa trên khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ nếu tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo một phản ứng “kiên quyết và áp đảo” của liên minh Hàn-Mỹ.

Phát biểu kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc, sau khi Triều Tiên công bố cơ sở làm giàu uranium sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, ông Yoon Suk Yeol nêu rõ: "Quân đội của chúng ta sẽ ngay lập tức phản ứng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên dựa trên khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Nếu Triều Tiên cố sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết và áp đảo từ quân đội của chúng ta và liên minh Hàn Quốc-Mỹ."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng hối thúc chính quyền Triều Tiên từ bỏ “ảo tưởng” rằng vũ khí hạt nhân có thể đảm bảo an ninh, đồng thời cam kết tăng cường thế trận an ninh dựa trên liên minh chặt chẽ với Mỹ cũng như sự hợp tác an ninh 3 bên với sự tham gia của Nhật Bản./.

Theo TTXVN