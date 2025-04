Hàm Rồng Chiến thắng mãi là bản anh hùng ca bất tử, để lại những bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau (*)

Tối 3/4, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965 - 3,4/4/2025); Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi lễ.

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng,

Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi và tự hào của quân và dân trên quê hương Thanh Hóa anh hùng, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng Chiến thắng (03, 04/4/1965 - 03, 04/4/2025). Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, quê hương Thanh Hóa nói riêng.

Tại diễn đàn trọng thể của buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Mãi mãi khắc ghi và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, góp phần làm nên bản hùng ca Hàm Rồng Chiến thắng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, miền Bắc nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Trong khi đó, Mỹ không cam chịu thất bại, ra sức thực hiện các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Trước những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ (tháng 8/1964) để lấy cớ leo thang chiến tranh, mở rộng hoạt động đánh phá ra miền Bắc bằng không quân, hải quân với âm mưu cắt đứt tuyến chi viện chiến lược Bắc - Nam.

Xác định Thanh Hoá là hậu phương trực tiếp của mặt trận Bình - Trị - Thiên và cầu Hàm Rồng là “điểm tắc lý tưởng” trên tuyến vận tải từ Bắc vào Nam. Phá sập cầu Hàm Rồng sẽ cắt đứt mạch máu giao thông Bắc - Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế, làm suy yếu vai trò của hậu phương lớn Thanh Hóa. Với ý đồ đó, Tổng thống Giôn-Xơn và chính quyền Mỹ đã cho chuẩn bị phương án đánh phá tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực Hàm Rồng bằng các lực lượng hỗn hợp của không quân và hải quân.

Nhận thấy rõ dã tâm của kẻ thù, Trung ương Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Các lực lượng vũ trang, đặc biệt là bộ đội phòng không không quân, pháo binh, hải quân, dân quân tự vệ được tăng cường huấn luyện, bố trí trận địa chặt chẽ, hình thành thế trận phòng không nhân dân vững chắc, quyết tâm bảo vệ cầu Hàm Rồng. Nhân dân các địa phương của Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang kiên trì bám đất, bám cầu, xây dựng hầm hào, công sự, trận địa, tích cực chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương. Đến tối ngày 02/4/1965, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo: Địch sẽ đánh lớn vào Hàm Rồng trong ngày 03/4; đồng thời nhắc nhở “Phải đánh chắc, đánh trúng, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay địch, bảo vệ mục tiêu, tiết kiệm đạn dược...”. Tất cả các lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ ở khu vực Hàm Rồng, Đò Lèn và các khu vực trọng điểm khác luôn bình tĩnh, tự tin, củng cố công sự, trận địa vững chắc, hợp luyện thuần thục các phương án tác chiến, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm.

Đúng 8 giờ 45 phút ngày 03/4/1965, Mỹ cho hàng loạt máy bay bất thần lao và cắt bom, bắt đầu từ Đò Lèn, Tĩnh Gia, Nông Cống và tiến vào khu vực trọng điểm Hàm Rồng. Ngày đầu tiên chúng sử dụng 102 lần tốp máy bay tiêm kích đánh phá dữ dội trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Không dừng lại, sang ngày 04/4, địch tiếp tục dùng một lực lượng lớn máy bay bắn phá với tốc độ và cường độ lớn, cứ 10 phút tổ chức một đợt công kích. Từng tốp máy bay từ nhiều phía lao tới như những con thiêu thân, tốp nọ thay thế tốp kia. Bầu trời Hàm Rồng vang rền tiếng gầm rú của máy bay, mặt đất rung chuyển với những tiếng nổ xé trời của bom đạn.

Trong bối cảnh đó, mặc cho địch đánh phá dữ dội, uy hiếp từ mọi phía, bom đạn bỏ xuống dày đặc; mặc cho lực lượng của địch với vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại tối tân, quân dân Thanh Hóa trên khắp các trận địa, các vị trí chiến đấu vẫn bám trụ kiên cường, với cách đánh thông minh, táo bạo, bất ngờ, quyết đánh và quyết thắng bảo vệ quê hương. Những cái tên “thần sấm”, “con ma”, “giặc nhà trời”, “kẻ đột nhập” đến “pháo đài bay”, đều bị quân dân Thanh Hóa bắn tan xác. Trong 02 ngày 03 và 04/4/1965, quân dân Thanh Hoá đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, riêng tại khu vực Hàm Rồng đã bắn rơi 31 chiếc. Đế quốc Mỹ phải cay đắng thừa nhận: “Đó là 2 ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm.

Hàm Rồng Chiến thắng là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu đã quy tụ và kết tinh tinh thần yêu nước của cả dân tộc, cùng với ý chí sắt đá, sự mưu trí, sáng tạo của quân và dân Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt. Những chiến sĩ phòng không - không quân, bộ đội, dân quân tự vệ, công nhân, thanh niên xung phong, nhân dân Thanh Hóa đã viết nên bản hùng ca bằng lòng quả cảm, bằng những hành động quên mình vì Tổ quốc.

Chúng ta không thể nào quên những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi, luôn chắc tay súng, hiên ngang đối mặt với giặc trời. Đó là Khu đội trưởng Nguyễn Thị Hằng dù bị thương vẫn không rời vị trí chỉ huy. Đó là chị Ngô Thị Tuyển thoăn thoắt lao mình giữa khói bom dày đặc, một lúc vác hai hòm đạn nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể để bộ đội có đạn chiến đấu. Đó là 4 anh em nhà cụ Ngô Thọ Lan xung phong xuống tầu yểm trợ, chiến đấu cùng pháo thủ. Đó là công nhân nhà máy điện Lò Cao, xí nghiệp cưa Bến Cốc tham gia kéo pháo, tải đạn, công nhân đội cầu 19/5 ngày đêm sửa chữa cầu hư hỏng do bị địch bắn phá. Đó là các cụ già, nhân dân Nam Ngạn, Yên Vực, Đông Sơn và nhà sư chùa Mật Đa Đàm Xuân đã âm thầm tiếp tế lương thực cho bộ đội, tận tình chăm sóc thương binh...

Hàm Rồng Chiến thắng cùng với nhiều chiến thắng tiêu biểu khác của quân và dân ta trong các trận chiến bảo vệ Phà Ghép, Đò Lèn, sự hy sinh cao cả của các giáo viên, học sinh trường Y và Trường Sư phạm 7+3 trên công trường đắp đê sông Mã năm 1972,... đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa anh hùng, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Hàm Rồng Chiến thắng trở thành tượng đài bất tử, minh chứng cho tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam trước mọi kẻ thù xâm lược. Đây cũng là thất bại lớn đầu tiên của không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc, là sự khẳng định về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

60 năm đã đi qua nhưng sự kiện Hàm Rồng Chiến thắng mãi là bản anh hùng ca bất tử, để lại những bài học quý giá, có ý nghĩa sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau:

Đó là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong nhận định tình hình, tổ chức chiến đấu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia chiến đấu.

Đó là bài học về đường lối chiến tranh Nhân dân, về nghệ thuật tổ chức chiến đấu và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt, đặc biệt là trong tổ chức thế trận phòng không nhân dân nhiều tầng, nhiều lớp, dày đặc, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ vững chắc mục tiêu chiến lược.

Đó là bài học về lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân cả nước nói chung, quân và dân Thanh Hóa nói riêng.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm đánh dấu thời điểm đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình trở thành quốc gia phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Chúng ta tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần yêu nước quật cường, bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Chúng ta tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của các thế hệ cha anh, phát huy tinh thần Hàm Rồng Chiến thắng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thanh Hoá nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng với công lao của các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh cho cuộc sống bình yên của chúng ta. Trong đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên; trong đó: Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng và động lực để Thanh Hóa bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 42-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các kết luận của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tập trung hoàn thiện các văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội, bảo đảm chất lượng tốt nhất để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Thời gian càng lùi xa kể từ ngày quân và dân ta dệt nên bản anh hùng ca Hàm Rồng Chiến thắng, nhưng ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của sự kiện hào hùng ấy mãi không phai mờ. Vẫn là ngọn đuốc soi đường, tiếp lửa và ngày càng tỏa sáng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của quê hương, phát huy tinh thần “Hàm Rồng chiến thắng”, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Toà soạn đặt