Hà Nam (Ninh Bình) chào đón năm Bính Ngọ bằng đại tiệc nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ

Tối 16/02/2026 (tức đêm 29 Tết Bính Ngọ), tại Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”. Dịp này, Tập đoàn Sun Group sẽ tài trợ chương trình bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, mang đến những giây phút hân hoan chào đón năm mới cho du khách và người dân.

Bắt đầu vào lúc 20h ngày 16/2, chương trình “Thanh âm di sản – Khát vọng năm châu” không chỉ là một lễ hội âm nhạc, mà là một hành trình đánh thức mọi giác quan, nơi mỗi khán giả là một “điểm sáng” góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ chào đón năm mới.

Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, chương trình được thiết kế chặt chẽ, dẫn dắt cảm xúc của khán giả qua những cung bậc cảm xúc tự hào, yêu quê hương, đất nước qua những trải nghiệm âm nhạc và ánh sáng đầy tính biểu tượng. Theo đó chương 1 “Hành trình di sản – Kết nối tương lai” tập trung vào các ca khúc sử thi hào hùng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và lòng tự hào dân tộc. Khán giả sẽ được sống lại những trang sử oai hùng qua các tiết mục như: “Trường ca Sử Việt”, “Mùa xuân trên quê hương”, “Ngàn hoa dâng Bác”...

Chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan cho người dân và du khách đến Hà Nam trong đêm giao thừa.

Với chương 2 mang chủ đề “Tinh hoa đất thiêng – Sắc màu hội tụ”, chương trình khắc họa vẻ đẹp di sản của vùng đất Cố đô và sự chuyển mình mạnh mẽ của Ninh Bình trong kỷ nguyên mới. Các tiết mục tiêu điểm như “Về Ninh Bình lắng nghe đất thở”, “Ninh Bình kiêu hãnh”, “Bức tranh thơ” sẽ vẽ nên một Ninh Bình vừa bình dị, thanh tao, vừa kiêu hãnh với những công trình trọng điểm đang hiện lên từng ngày. Chương 3 mang chủ đề “Xuân đất nước – Khát vọng cất cánh” lại đem đến không gian âm nhạc trẻ trung, tưng bừng với những giai điệu hiện đại. Các nghệ sĩ sẽ khuấy động bầu không khí bằng những bản phối bùng nổ như: “Như hoa mùa xuân”, “Khúc giao mùa”, “Việt Nam- tự hào tiếp bước tương lai”.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng và đáng chờ đợi nhất chính là màn trình diễn ánh sáng drone ngoạn mục và hoành tráng. 1.000 thiết bị bay không người lái sẽ vẽ lên bầu trời Ninh Bình những bức tranh nghệ thuật sống động ngay trong đêm giao thừa, tái hiện những hình ảnh biểu tượng gắn liền với lịch sử và văn hóa vùng đất di sản như: Vua Đinh lập cờ lau tập trận, Vua Lê Hoàn đi cày, Tướng Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên – Mông, Hoa văn Trống Đồng và không thể thiếu linh vật năm Bính Ngọ cùng lời chúc mừng năm mới rạng rỡ trên không trung. Màn trình diễn drone ngay trước thời khắc giao thừa kết hợp cùng hàng ngàn chiếc gậy phát sáng LED của khán giả và hệ thống Laser công suất lớn hứa hẹn tạo nên một “đại tiệc” ánh sáng chưa từng có.

Màn trình diễn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group tài trợ hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút giao thừa đầy cảm xúc.

Tiết mục được chờ đợi nhất có lẽ là màn countdown đếm ngược và màn trình diễn pháo hoa tầm cao hoành tráng kéo dài 15 phút chào đón thời khắc năm mới do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa và sắc đỏ rực từ những chiếc vòng tay LED, giai điệu “Happy New Year” bất hủ vang lên sẽ chính thức mở ra một năm mới Bính Ngọ đầy năng lượng và kỳ vọng.

“Tết Quê hương 2026” sẽ mang đến đêm đại nhạc hội hoành tráng cho người dân Hà Nam trước thềm năm mới.

Với sự đầu tư công phu và đổi mới cả về nội dung, hình thức và áp dụng công nghệ hiện đại, cuốn hút, chương trình nghệ thuật “Tết Quê Hương 2026” tại phường Hà Nam chắc chắn sẽ kiến tạo một dấu ấn rực rỡ, khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa mới, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Được biết, ngoài phường Hà Nam, chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” cũng được đồng loạt tổ chức tại 02 phường Hoa Lư và Nam Định nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời mang đến những giây phút hân hoan, phấn khởi cho người dân và du khách trong thời khắc đón năm mới.

NL