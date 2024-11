Góp ý, hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung, sửa đổi, làm rõ quy định về hoạt động vận tải; nâng cao điều kiện tiêu chuẩn về trình độ của giáo viên dạy lái xe; làm rõ quy định về phân cấp quản lý đường bộ.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành trong cả nước.

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát, góp ý đối với các dự thảo nghị định, quyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình).

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Để sớm hoàn thiện các văn bản quy định đưa luật vào thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng, rà soát các dự thảo nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã thông qua dự thảo lần 4 các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật sau nhiều lần tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Cụ thể là: Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ, Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo và sát hạch lái xe; Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ; Dự thảo Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc áp tải vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường bộ.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính khả thi trong thi hành, phát huy vai trò của các luật trong đời sống. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đường bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an toàn tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn,...

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung, sửa đổi, làm rõ quy định về hoạt động vận tải; nâng cao điều kiện tiêu chuẩn về trình độ của giáo viên dạy lái xe; làm rõ quy định về phân cấp quản lý đường bộ; quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu tư công trình đường bộ cao tốc; quy định thống nhất trong cả nước về kích thước, chiều cao các cột biển báo giao thông đường bộ; các điều kiện tiêu chuẩn về vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm;...

Ảnh chụp từ màn hình.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong xây dựng pháp luật, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các văn bản tham gia ý kiến góp ý đối với 4 dự thảo nghị định của Chính phủ. Cụ thể như, đối với Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo và sát hạch lái xe, UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quy định thời hạn của giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe quy định tại Điều 10; bổ sung nội dung: "Sở Giao thông - Vận tải cấp giấy phép xe tập lái đối với các tuyến đường giao thông đang khai thác tại địa phương. Trường hợp cấp giấy phép xe tập lái đối với các tuyến đường thuộc địa giới hành chính của tỉnh khác, phải có văn bản trao đổi với Sở Giao thông - Vận tải địa phương có tuyến đường được cấp phép để phối hợp quản lý", tại Điều 14. Đối với Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, đề nghị xem xét bổ sung thành phần hồ sơ, trình tự cấp phù hiệu đối với xe bốn bánh có gắn động cơ vào Điều 23; thay thế cụm từ “ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” bằng cụm từ “Giấy phép kinh doanh vận tải”, tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 21...

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh cũng đã gửi văn bản tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe và dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đỗ Đức