Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Như Thanh

Thông qua nhiều nguồn lực, huyện Như Thanh đã đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG), qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Mầm non xã Xuân Khang đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Những năm qua, công tác xây dựng trường CQG ở Trường Mầm non Xuân Khang luôn được quan tâm. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, năm học 2019-2020 trường được công nhận đạt CQG mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Cô giáo Quách Thị Tích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Khang, cho biết: Có được kết quả trên, những năm gần đây thông qua các nguồn vốn, nhà trường được đầu tư xây dựng 6 phòng học cao tầng, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bán trú, khuôn viên, sân trường... trên diện tích 5.200m2 và các trang thiết bị phục vụ dạy và học, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã dồn 6 điểm trường lẻ thành còn 3 điểm trường. Các điểm trường cũng được đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, nhà ăn, nhà bán trú đảm bảo cho cô trò dạy và học... Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng lên. Hiện nay 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Hằng năm có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ huy động các cháu trong mầm non ra lớp đạt 100%, trẻ nhà trẻ đạt 36%.

Bà Lê Thúy Lan, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Như Thanh, cho biết: Những năm qua, phong trào xây dựng trường CQG trên địa bàn huyện luôn được chú trọng. Đến nay, hầu hết các trường học ở các bậc học đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều trường xây dựng được nhà bán trú cho học sinh. Đặc biệt, thực hiện đề án, kế hoạch xây dựng trường CQG, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020, cơ sở vật chất các nhà trường càng được quan tâm đầu tư, với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 715/825 phòng học được kiên cố, đạt 86,7%. Trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồ chơi trong và ngoài lớp cũng được quan tâm đầu tư. Tính đến năm học 2021-2022, toàn huyện Như Thanh có 37/46 trường học đạt CQG, đạt tỷ lệ 80,4% (cao hơn bình quân chung của cả tỉnh); trong đó, có 5 trường đạt CQG mức độ 2; những trường đạt CQG đã khẳng định được chất lượng, tạo niềm tin đối với chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh, góp phần quan trọng để giáo dục Như Thanh duy trì vị trí thứ 3/11 huyện miền núi. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn 106 phòng học bán kiên cố, 4 phòng học tạm cần được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa. Nhiều trường học ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khu lẻ thiếu thốn các trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời...

Để công tác xây dựng cơ sở trường lớp học, trường CQG trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, huyện Như Thanh đang thực hiện Đề án “Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt CQG, giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 có 46 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và CQG mức độ 1; đạt kiểm định cấp độ 3, 4 và CQG mức độ 2 là 8 trường. Hiện nay huyện Như Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng trường CQG; tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tăng cường các nguồn lực đầu tư và hoàn thiện quy hoạch trường lớp học, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

