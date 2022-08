Xã Tân Phúc, Lang Chánh: Trường học thi công dang dở trong khi năm học mới đã cận kề

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu, tuy nhiên Dự án xây mới Trường Tiểu học Tân Phúc (xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) sau 2 năm thi công đến nay vẫn ngổn ngang, dang dở.

Chủ tịch UBND xã Tân Phúc Lê Văn Phú cho biết: Dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng và các hạng mục phụ trợ được triển khai năm 2020, do UBND huyện Lang Chánh làm chủ đầu tư với tổng mức kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên với tiến độ “rùa bò” hiện nay khó để kịp cho năm học mới.

“Hiện còn nhiều hạng mục dự án còn dang dở như hệ thống dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học chưa được sơn; tường bao, khuôn viên, lan can hành lang, sân đa năng, công trình nhà vệ sinh phục vụ học sinh vẫn còn ngổn ngang”, ông Phú liệt kê.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Hùng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc bức xúc: “Đáng lẽ công trình phải hoàn thiện vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang”.

Việc dự án liên tục thay đổi nhà thầu, cùng với đó là kiểu thi công cầm chừng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học của thầy và trò nhà trường trong suốt năm học qua. Không chỉ bụi bặm, ồn ào, việc thiếu phòng học còn gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như mục tiêu đạt chuẩn Quốc gia của nhà trường.

Thầy Linh cho biết, với hơn 200 học sinh, các phòng học cũ nhà trường buộc phải chia làm 2 ca/ngày để dạy học. Việc thiếu phòng làm việc buộc nhà trường phải dành phòng học tin học và giáo dục nghệ thuật để làm nhà hiệu bộ, nơi hội họp.

“Môn học nghệ thuật, học sinh có thể học trên lớp, không cần đến phòng chuyên biệt. Tuy nhiên, học sinh không được học môn tin học bởi thiếu phòng. Lo hơn, khi bước vào năm học mới này môn tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc", thầy Linh lo lắng.

Thầy Linh mong muốn các ban, ngành của huyện đốc thúc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện dự án kịp năm học mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hùng Sâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh xác nhận công trình chậm tiến độ.

Ông Sâm cho biết, trước đây công trình do Công ty Hưng Phúc An thi công. Tuy nhiên, theo Thông báo số 103/TĐ-ĐKKD, ngày 17-5-2021 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa, Công ty này thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đang thực hiện thủ tục giải thể, vì vậy không đủ điều kiện để tiếp tục thi công công trình.

Để kịp tiến độ công trình, tháng 7-2021 UBND huyện Lang Chánh đã phải lựa chọn nhà thầu khác là Công ty Phúc Hưng. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thi công theo kiểu cầm chừng. Lý do được nhà thầu đưa ra là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thậm chí, phía nhà thầu còn có văn bản xin lùi thời gian thi công do giá nguyên vật liệu tăng cao.

“Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% các hạng mục công trình. Huyện sẽ nỗ lực thúc đẩy nhà thầu hoàn thiện dự án trước ngày 30-8 để kịp tiến độ năm học mới”, ông Sâm cho biết.

