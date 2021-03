Vinschool mang chương trình giáo dục mầm non quốc tế tới Thanh Hóa

Là đơn vị độc quyền triển khai chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam, Vinschool sẽ mang đến cho các bé độ tuổi mầm non ở Thanh Hóa cơ hội học tập phát triển toàn diện trên 6 lĩnh vực: Toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, cảm xúc - xã hội, nghệ thuật sáng tạo, khoa học, phát triển thể chất và sức khỏe.

Học sinh trải nghiệm trường Mầm non Vinschool Star City Thanh Hoá.

Hội thảo tuyển sinh và trải nghiệm tại trường Mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa được tổ chức mới đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các phụ huynh các bé mầm non từ 18 tháng đến 5 tuổi. Bên cạnh môi trường học tập an toàn, chế độ dinh dưỡng tốt, nhiều phụ huynh học sinh sau khi tìm hiểu đã đánh giá cao chương trình học cho trẻ mầm non tại Vinschool.

Theo anh Trịnh Trí Hiệp, phụ huynh học sinh tại Thanh Hóa, chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế ở Vinschool sẽ tạo tiền đề rất tốt cho các bé khi học lên bậc tiểu học và trung học.

“Vui chơi là cách thức tốt nhất để trẻ khám phá, học hỏi thử nghiệm những ý tưởng mới của mình. Các lớp học tại Mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa sẽ là “lớp học của những em bé luôn bận rộn” để các con được vui chơi, khám phá, kích thích sự tò mò, sáng tạo và thể hiện sự tự tin, độc lập của bản thân. Đây là bước đệm tốt cho các con sẵn sàng vào bậc tiểu học,” cô Bùi Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Phòng học nghệ thuật của học sinh Mầm non Vinschool Star City.

Nhiều phụ huynh đã quyết định đăng ký cho con theo học ngay sau khi được Ban Giám hiệu nhà trường chia sẻ những thông tin về Vinschool.

“Vinschool đang sử dụng chương trình của Quốc tế, chương trình Tiếng Anh có sự đồng bộ và xuyên suốt từ mầm non cho đến tiểu học và trung học. Tôi muốn con được học trong môi trường hệ thống, bài bản và đầy đủ, nên tôi chọn chương trình học của Vinschool”, anh Hiệp cho biết thêm.

Vinschool Star City là đơn vị độc quyền triển khai chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam.

IPC là chương trình mầm non được công nhận bởi Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục mầm non NAEYC và được triển khai thành công ở 200 điểm trường tại 6 châu lục với hơn 10 triệu học sinh đang theo học.

Nội dung chương trình hướng đến việc giúp trẻ nuôi dưỡng sự chủ động và tự lập dưới hình thức để học sinh tự chủ trì, khám phá các sự vật, hiện tượng theo mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Với chương trình IPC, các hoạt động tích hợp liên môn giúp học sinh phát triển toàn diện trên 6 lĩnh vực học tập bao gồm: Toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, cảm xúc - xã hội, nghệ thuật sáng tạo, khoa học, phát triển thể chất và sức khỏe. Các nội dung học tập này giúp học sinh trở nên độc lập, tự tin vào bản thân, là một bước đệm tốt để các em sẵn sàng bước vào bậc tiểu học.

Phụ huynh đánh giá cao về môi trường học tập khi tham quan cơ sở vật chất của trường Mầm non Vinschool Star City. Nằm trong khu đô thị Vinhomes Star City - nơi có không gian sống trong lành, an toàn với các biện pháp an ninh 24/7, các tiêu chuẩn an ninh, an toàn của nhà trường đều được quy định rõ ràng. Khu vực lớp học, hành lang, khuôn viên trường học đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh và được kiểm soát bởi quy trình chặt chẽ.

Trường Mầm non Vinschool Star City nằm trong khu đô thị Vinhomes Star City (Ðại lộ Lê Lợi, phường Ðông Hải, TP Thanh Hóa).

Bên cạnh vấn đề an toàn học đường, chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày cùng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ cũng được Trường Mầm non Vinschool Star City đặc biệt quan tâm. Thực đơn của học sinh được xây dựng phong phú, ngon miệng và được chuyên gia dinh dưỡng học đường tư vấn, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ năng lượng và vi chất cho học sinh theo từng độ tuổi.

Mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2021 và đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi. Quý Phụ huynh quan tâm vui lòng đăng ký tại đây để được tư vấn: https://dangky.vinschool.edu.vn/ (Hotline: 18006511)

NL