Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn: Chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Xác định đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Trường Trung cấp nghề (TCN) Bỉm Sơn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đào tạo các ngành nghề sát với nhu cầu thực tế, giúp nhiều lao động nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định.

Trường TCN Bỉm Sơn liên kết với Công ty TNHH L.Y International (thị xã Bỉm Sơn) sản xuất hàng hóa may mặc xuất khẩu đi Mỹ, Nhật Bản.

Trường TCN Bỉm Sơn được thành lập năm 2008, đến năm 2019 trường được sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bỉm Sơn và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức (trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn). Từ đó đến nay, nhà trường đã phát huy tối đa cơ sở vật chất, nhân lực hiện có để đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Toàn bộ chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, được nhà trường tổ chức biên soạn, điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với công nghệ mới và thiết bị dạy nghề, cũng như điều kiện thực tế của nhà trường và trình độ người học.

Hệ thống cơ sở, trang thiết bị đào tạo của nhà trường khá hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của khoa học công nghệ, sự tương thích với các thiết bị của doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, nhà trường đang tiến hành nâng cấp một số nhà xưởng, nhằm đưa chất lượng đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. Trường hiện có 10 phòng học lý thuyết, diện tích 810m2; 17 phòng, xưởng thực hành, diện tích 2.210m2; tổng giá trị thiết bị đào tạo của Trường TCN Bỉm Sơn lên tới 19,7 tỷ đồng (trong đó, thiết bị nghề hàn 10,3 tỷ đồng, thiết bị nghề công nghệ ô tô 7 tỷ đồng, thiết bị nghề điện dân dụng 919 triệu đồng, thiết bị nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 389 triệu đồng...). Nhìn chung, các thiết bị được đầu tư đều có sự chọn lọc và có tính đón đầu để phù hợp với quá trình hội nhập trong khu vực. Tất cả các thiết bị hiện có đều được nhà trường khai thác triệt để và hiệu quả. Ngoài ra còn có thư viện, khu tập luyện thể dục thể thao và các công trình phụ trợ khác.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, một trong những nỗ lực góp phần tạo nên thành công của nhà trường đó là liên kết với doanh nghiệp để học sinh thực hành rèn luyện tay nghề. Nhà trường đã tổ chức cho các em thực tập tại nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Trong quá trình thực tập, ngoài việc nâng cao trình độ tay nghề, học sinh còn học được nhiều kỹ năng làm việc khác, giúp các em không bị bỡ ngỡ sau khi ra trường. Nhiều em sau quá trình thực tập, được các doanh nghiệp nhận vào làm việc với mức thu nhập cao.

Theo thống kê của nhà trường, có 96,6% học sinh khi ra trường được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp lớn, như: Lilama 5, Lilama 18, Lilama 691, Xi măng Long Sơn, Ô tô VEAM, May Tiên Sơn, May Vaude, May ISVINA, May Huệ Anh, May 10... Các doanh nghiệp đều hài lòng về chất lượng đào tạo của nhà trường và tiếp tục hợp tác với nhà trường trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, từ năm 2021, Trường TCN Bỉm Sơn liên kết với Công ty TNHH L.Y International, thị xã Bỉm Sơn - một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa may mặc xuất khẩu đi Mỹ, Nhật Bản. Song Công ty TNHH L.Y International đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại gồm 4 dây chuyền, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hành của học sinh nhà trường và giải quyết việc làm cho 100 công nhân. Hiện có 2 dây chuyền đang hoạt động, đào tạo nghề cho 50 công nhân và giải quyết việc làm cho học sinh nhà trường nếu có nhu cầu ở lại làm việc sau khi ra trường.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trường cũng đã tham gia các cuộc thi giúp học sinh nâng cao tay nghề thực tế, có nhiều sáng kiến hơn. Cụ thể năm 2016, nhà trường có thiết bị tham gia Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ V tại Cần Thơ và đoạt giải ba. Năm 2017, có 5 giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ VII và đạt 3 giải nhì và 2 giải ba; 1 giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh (văn hóa). Năm 2016, có 1 học sinh tham gia kỳ thi Tay nghề quốc gia lần thứ IX đạt giải khuyến khích; tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi tay nghề cấp tỉnh và quốc gia... Các chế độ, chính sách ưu đãi và quyền lợi đối với học sinh được nhà trường giải quyết đầy đủ, kịp thời. Học sinh của trường luôn nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập, thực hành, thực tập, có ý thức rèn luyện nâng cao kiến thức, tự học tập nâng cao trình độ và kỹ năng nghề. Trường thực hiện chế độ khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

Ông Hứa Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường TCN Bỉm Sơn, cho biết: Xác định nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt đem lại sự phát triển cho nhà trường, bởi vậy kể từ ngày thành lập nhà trường luôn chú trọng đến công tác đổi mới nội dung đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường. Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, Trường TCN Bỉm Sơn đã tuyển sinh đào tạo được trên 1.500 học sinh. Trong đó trình độ trung cấp 1.000 người; sơ cấp trên 400 người; đào tạo dưới 3 tháng gần 100 người. Chất lượng đào tạo của trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; 100% học sinh của trường đủ điều kiện dự thi và tốt nghiệp TCN. Phát huy kết quả đã đạt được, Trường TCN Bỉm Sơn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, lấy khâu nâng cao chất lượng đào tạo nghề làm hướng đi chủ đạo để đào tạo nên những lao động có tay nghề cao, tiếp tục phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện nghị quyết của thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2021-2025, nâng cấp Trường TCN Bỉm Sơn lên thành trường cao đẳng nghề.

Bài và ảnh: Trần Hằng