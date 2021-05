Thị xã Nghi Sơn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9-2-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015”, từ năm 2014, 100% xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, kết quả này vẫn được các địa phương, ngành giáo dục duy trì, giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực và tâm thế trước khi bước vào lớp 1.

Một giờ học của cô, trò lớp 5 tuổi Trường Mầm non Nguyên Bình.

Xác định PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, giúp trẻ 5 tuổi chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực bước vào lớp 1, tạo tiền đề cho những cấp học, bậc học cao hơn. Vì vậy, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), của tỉnh và ngành giáo dục về thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn đã tiến hành tổng điều tra, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn và đánh giá thực trạng so với tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện. Từ sự chỉ đạo, định hướng của huyện, của phòng giáo dục, chủ trương PCGDMN cho trẻ 5 tuổi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và quyết tâm cao của các cấp chính quyền, ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục thị xã đã chỉ đạo các nhà trường tích cực tham mưu, huy động các nguồn đầu tư, phối hợp, lồng ghép và sử dụng các nguồn kinh phí một cách hiệu quả để xây dựng, hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị giáo dục. Các nhà trường cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học, giúp các em được học tập, vui chơi và được chăm sóc tốt. Theo đó, nhiều trường học đã về đích PCGDMN cho trẻ 5 tuổi sớm so với mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như các trường mầm non Xuân Lâm, Nguyên Bình, Tân Dân, Ngọc Lĩnh...

Cô giáo Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lâm, cho biết: “Nhà trường đã hoàn thành PCGDMN trẻ 5 tuổi trong thời gian 2 năm sau khi thực hiện đề án. Năm học 2020-2021, nhà trường có 462 cháu với 14 nhóm lớp, trong đó trẻ 5 tuổi là 156 cháu với 4 lớp. Tất cả các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, an toàn...”. Tương tự, để giữ vững PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, những năm qua, Trường Mầm non Nguyên Bình luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể chính trị và người dân, các bậc phụ huynh về vai trò, ý nghĩa của PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Cô giáo Phạm Thị Kiều Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyên Bình, cho biết: Nhà trường đã hoàn thành PCGDMN trẻ 5 tuổi từ năm 2013. Từ đó đến nay, nhà trường vẫn giữ vững và duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ 100%. Và, để giữ vững kết quả này, hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, ban giám hiệu nhà trường tổ chức rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn xã. Sau đó, phân công giáo viên phụ trách từng tổ dân phố, đến từng hộ vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa con em ra lớp. Cùng với đó, nhà trường tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm yêu cầu, trong đó ưu tiên cho lớp 5 tuổi. Ngoài ra, ở các lớp 5 tuổi, ban giám hiệu nhà trường chủ động phân công giáo viên có chuyên môn vững phụ trách lớp, đồng thời, yêu cầu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó, tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào những cấp học, bậc học cao hơn.

Bà Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn, cho biết: Từ năm 2014 thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và được các nhà trường duy trì, giữ vững qua từng năm học. Kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của giáo dục mầm non đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, mà còn tạo động lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tâm lý sẵn sàng cho bậc học cao hơn. Đây được xem là tiền đề để ngành giáo dục thị xã đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học và cũng là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phong