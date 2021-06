Thanh Hóa: Tỷ lệ thí sinh dự buổi thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 đạt 99,02%

Sáng nay 4-6, gần 38.600 thí sinh tham dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên.

Thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh thành lập 86 hội đồng coi thi với 88 điểm thi; tổng số phòng thi là 1.641. Tại tất cả các Hội đồng thi (HĐT), các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy chế; cán bộ làm công tác thi, thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi và TS đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi và phòng thi.

Thí sinh, phụ huynh vui mừng kết thúc môn thi đầu tiên

Kết thúc môn thi đầu tiên, toàn tỉnh có 38.205 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99.02%. Toàn tỉnh có 379 thí sinh vắng thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Có 3 phòng thi dự phòng phải sử dụng, cụ thể là: HĐT THPT Lê Lợi (Thọ Xuân): 01 phòng (lí do: có 01 thí sinh ho, sốt); HĐT THPT Hoằng Hoá 3: 01 phòng (lí do: có 1 thí sinh là F1 đã hết cách ly); HĐT THCS&THPT Bá Thước: 01 phòng (lí do: 01 thí sinh đi Bắc Giang về, không phải là F1, F2 nhưng vẫn phải cách ly).

Tình hình an ninh trật tự ở các HĐT được đảm bảo, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Linh Hương- Hoàng Đông