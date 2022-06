Thanh Hóa: Ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày 17-6, 40.639 thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, với các môn thi Ngữ Văn (buổi sáng) và Tiếng Anh (buổi chiều).

Thí sinh làm bài thi môn thi Ngữ văn (sáng 17-6) tại thi tại điểm thi trường THPT Thạch Thành 4 (huyện Thạch Thành).

Tính đến hết buổi thi đầu tiên (môn Ngữ Văn), toàn tỉnh có 40.438 thí sinh dự thi trong tổng số 40.639 thí sinh đăng ký dự, đạt tỷ lệ 99,51%. Đáng chú ý, trong buổi thi đầu tiên, có 2 thí sinh vi phạm quy chế. Cụ thể, 1 thí sinh tại hội đồng thi THPT Nga Sơn (huyện Nga Sơn) sử dụng điện thoại di động trong phòng thi và 1 thí sinh tại hội đồng thi THPT Hoàng Lệ Kha (huyện Hà Trung) sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra tại điểm thi trường THPT Tống Duy Tân (huyện Vĩnh Lộc).

Buổi thi thứ 2 (môn Tiếng Anh, chiều 17-6) có tổng số 40.429 thí sinh dự thi, vắng 210 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,48%. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi trường THPT Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc).

Qua đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương thực hiện tốt.

Đề thi môn Ngữ Văn được nhiều thí sinh đánh giá là khá hay và vừa sức nhưng có tính phân loại cao; trong khi đề thi môn Tiếng Anh được cho là khá khó đối với nhiều thí sinh.

Theo lịch thi, sáng 18-6 thí sinh thi môn Toán (thời gian làm bài 120 phút). Tất cả các bài thi đều làm theo hình thức tự luận.

Hoài Anh