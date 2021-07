Thạch Thành chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào ngày 7 và 8-7-2021, huyện Thạch Thành có 1.382 thí sinh dự thi tại 3 điểm thi gồm Trường THPT Thạch Thành 1, Thạch Thành 2 và Thạch Thành 3.

Trường THPT Thạch Thành III là 1 trong 3 địa điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 huyện Thạch Thành.

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo kỳ thi đã được huyện cơ bản hoàn tất. Các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, bố trí nơi ăn - nghỉ cho thí sinh, phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi đã được triển khai. Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai phương án cụ thể, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tại các điểm thi; lập phương án bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng, kịp thời phòng cháy, chữa cháy cho tất cả 3 điểm thi và các khu vực lưu giữ đề thi, bài thi; phối hợp với các trường THPT trong huyện xây dựng phương án bảo vệ an ninh cho kỳ thi (công tác giao nhận, bảo quản đề, bài thi; công tác coi thi) trên địa bàn theo đúng quy chế thi.

Huyện đã xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh phòng dịch; chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến từ xã, thị trấn đến huyện chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ngăn ngừa các loại dịch bệnh khác; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Huyện đã xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, tiếp tục bố trí các đội thanh niên tình nguyện phối hợp y tế tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

UBND các xã, thị trấn có Hội đồng thi phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo ổn định giá cả đối với các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phải niêm yết giá dịch vụ theo quy định; không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng giá đột biến, lợi dụng Kỳ thi để trục lợi cá nhân.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được Huyện đoàn Thạch Thành triển khai thực hiện, góp phần để kỳ thi diễn ra thành công.

Song song với đó, chương trình “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” được huyện chú trọng, Huyện đoàn Thạch Thành chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc triển khai chương trình nhằm hỗ trợ các địa phương đảm bảo trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ các thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các điểm tổ chức thi; tuyên truyền, vận động nhà dân gần địa điểm thi có đủ điều kiện cho thí sinh ở trọ trong thời gian dự thi. Theo đó, Huyện đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại 3 điểm thi. Mỗi điểm thi được thành lập một đội thanh niên tình nguyện từ 8 đến 10 thành viên. Đội thanh niên tình nguyện có trách nhiệm đón tiếp các thí sinh và người nhà; phối hợp với cán bộ y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang; hướng dẫn về địa điểm thi, phân luồng giao thông tại khu vực tổ chức kỳ thi; tổ chức đội hình xe ôm miễn phí, phát nước miễn phí…

Ngọc Huấn