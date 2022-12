Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân, có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.

Sau đây là danh sách:

Tập thể:

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hoá.

Cá nhân:

1- Ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh;

2- Ông Lê Đình Hoài, Phó Đội trưởng Đội An ninh Y tế, Giáo dục, Khoa học, Lao động, Xã hội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh;

3- Ông Ngô Tiến Lâm, Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

BĐT