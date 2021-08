Sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới 2021-2022: Bài 2 - Các trường được sử dụng làm nơi cách ly tập trung gấp rút chuẩn bị cho ngày tựu trường

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), các địa phương trong tỉnh đã và đang gấp rút chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, đặc biệt là tại các trường học được sử dụng làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác phun khử khuẩn toàn bộ các trường, lớp học được huyện Quảng Xương triển khai và hoàn thành trước thời điểm tựu trường của học sinh. Ảnh: Phong Sắc

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, đến thời điểm này ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà đã xây dựng các phương án, "kế hoạch kép" sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021-2022 với mục tiêu vừa đón học sinh tựu trường vào ngày 1-9 an toàn, vừa ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp, khó lường, khó đoán định của dịch bệnh COVID-19.

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Nông Cống bố trí 44 trường học (gồm 18 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 16 trường THCS) trong tổng số 98 trường trên địa bàn huyện làm nơi cách ly tập trung. Đây là địa phương có số trường học được sử dụng làm nơi cách ly tập trung nhiều nhất toàn tỉnh. Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Nông Cống phải tiến hành bàn giao các trường mầm non, tiểu học, THCS này cho các địa phương, đơn vị trước ngày 18-8. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của ngành, của huyện, các trường mầm non trên địa bàn huyện sẽ lùi thời điểm khai giảng vào ngày 15-9 nhằm tạo điều kiện để các trường có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Do vậy, 44 trường học sử dụng làm nơi cách ly được bàn giao cho các trường vào ngày 26-8.

Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện cho biết: Hiện 44 trường đang khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt là về cơ sở vật chất. Theo đó, các trường tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất bao gồm các phòng học, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy và học, các công trình phụ trợ để sửa chữa, cải tạo, bổ sung, thay thế, kịp phục vụ cho năm học mới. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công tác này sẽ được các nhà trường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện thực hiện, bảo đảm an toàn để đón học sinh trở lại trường. Ngay khi được bàn giao trở lại (trước ngày 26-8), các trường huy động cán bộ, giáo viên tiến hành dọn vệ sinh, sắp xếp lại trường lớp, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường.

Huyện Quảng Xương có 4 trường mầm non được sử dụng làm nơi cách ly tập trung và một số trường trong phương án dự phòng. Huyện cũng đã điều chỉnh thời gian khai giảng năm học mới đối với bậc học mầm non vào ngày 15-9. Đồng thời, có phương án di chuyển toàn bộ số người đang cách ly tập trung sang địa điểm mới để bàn giao cơ sở vật chất cho các trường. Do đặc thù của bậc học mầm non, nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là các điều kiện học bán trú được huyện Quảng Xương quan tâm chỉ đạo sát sao. Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Song song với quá trình bàn giao cơ sở vật chất cho các trường, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được khẩn trương triển khai. Trong đó,chú trọng rà soát lại toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, kịp thời cải tạo, sửa chữa các phòng học, bổ sung các trang thiết bị. Các trường học được sử dụng làm nơi cách ly tập trung được Trung tâm Y tế huyện phun khử khuẩn, bảo đảm an toàn 100% trước thời điểm khai giảng 1 tuần. Các trường đều có phương án chuẩn bị năm học mới căn cứ vào điều kiện thực tế, cũng như có các phương án dự phòng với các tình huống phát sinh do dịch COVID-19. Việc theo dõi tình hình sức khỏe học sinh trước khi tựu trường được các xã, thị trấn, các trường phối hợp triển khai có hiệu quả.

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch, một số huyện miền núi sử dụng trường phổ thông dân tộc nội trú làm nơi cách ly tập trung như huyện Như Xuân, Thạch Thành, đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho địa phương tiếp tục sử dụng cơ sở giáo dục này phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, có phương án bố trí cho học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú về học tập tại các trường ở nơi cư trú thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn. Các trường tiếp nhận số học sinh nói trên chuẩn bị các điều kiện để các em được học tập bảo đảm đúng thời gian, chương trình năm học mới.

Thực hiện Công điện số 24 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của ngành, các địa phương trong tỉnh có sử dụng các trường học, cơ sở giáo dục làm nơi cách ly tập trung đều đã có phương án chuẩn bị cho năm học mới; trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và cơ sở vật chất trường lớp học. Về cơ bản, công tác sửa chữa, cải tạo các phòng học đã được triển khai và hoàn thành trước thời điểm tựu trường. Cùng với đó, các địa phương cũng quan tâm sắp xếp, ổn định đội ngũ giáo viên; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục... đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của năm học mới 2021-2022.

