Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP Thanh Hóa

Sáng 7-7, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP Thanh Hóa. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Trường THPT Hàm Rồng.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tại các hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi, THPT Hàm Rồng và và Trường Phổ thông Đông Bắc Ga.

Theo báo cáo nhanh, sáng 7-7 tại Hội đồng thi Trường THPT Hàm Rồng vắng 4 thí sinh vì lý do sức khỏe, Hội đồng thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi vắng 1 thí sinh và Trường Phổ thông Đông Bắc Ga vắng 1 thí sinh. Công tác tổ chức kỳ thi tại các hội đồng thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi làm bài thi môn Ngữ văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP Thanh Hóa có 7 điểm thi với tồng số gần 4.000 thí sinh đăng ký dự thi. Do chuẩn bị tốt nên công tác tổ chức cho các thí sinh làm thủ tục thi vào chiều 6-7 và tổ chức môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn đã được các Hội đồng thi triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Giáo dục phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, các trường đảm bảo về cơ sở vật chất, an toàn phòng dịch. Công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực thi được siết chặt.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa báo cáo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn

Ban Chỉ đạo kỳ thi của TP Thanh Hóa đã kiểm tra chặt chẽ công tác phòng dịch, bảo đảm an ninh - trật tự, đồng thời có sự hỗ trợ hướng dẫn nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh ở xa. Lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ cho các thí sinh tại các hội đồng thi. Nhìn chung, công tác tổ chức kỳ thi được các hội đồng thi trên địa bàn TP Thanh Hóa thực hiện tốt, bảo đảm để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn phòng dịch.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ lãnh đạo TP Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi của TP Thanh Hóa, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi của TP Thanh Hóa, các hội đồng thi tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức Kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế và an toàn phòng, chống dịch.

Để đạt được mục tiêu trên, trong các buổi thi, ngày thi tiếp theo, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, sẵn sàng các phương án dự phòng đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2; duy trì việc báo cáo thường xuyên theo từng buổi thi, ngày thi.

TP Thanh Hóa và các hội đồng thi cần sẵn sàng mọi phương án để kịp thời xử lý những vấn đề, tình huống phát sinh cho tới hết kỳ thi.

Mạnh Cường