Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020), sáng 19-8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.