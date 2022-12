Phấn đấu đến năm 2030 xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương.

Điểm trường Mầm non Bình An (cụm Thọ An, tỉnh Quảng Ngãi). (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)