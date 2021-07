Những hình ảnh trước buổi thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng 7-7, hơn 40.200 thí sinh Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn Ngữ Văn.

Vào đầu giờ sáng nay, thời tiết của Thanh Hóa có mưa to nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi từ rất sớm. Sáng nay thí sinh thi môn Ngữ Văn với thời lượng làm bài thi 120 phút.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa), các thí sinh đều có mặt từ rất sớm trong tâm thế chủ động, khẩn trương chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.

Trường THPT Chuyên Lam Sơn điểm thi có 616 thí sinh dự thi với 26 phòng thi. Mặc dù số lượng thí sinh dự thi đông, thời tiết đầu sáng có mưa nhưng không diễn ra tình trạng lộn xộn ở điểm thi.

Các hoạt động phụ trợ cho kỳ thi, như tiếp sức mùa thi, an ninh trật tự được lực lượng công an, đoàn thanh niên phân công nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp đầy đủ, phù hợp. Các lực lượng tình nguyện viên tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Dưới sự điều tiết của lực lượng công an, các phương tiện đưa thí sinh dự thi vẫn đảm bảo an ninh trật tự.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do vậy công tác đảm bảo an toàn cho các thí sinh được các Hội đồng thi thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của ngành y tế và các cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa), thí sinh đội mưa đến điểm thi từ sáng sớm. Tuyến đường Lê Lai nhộn nhịp các phương tiện giao thông của các em học sinh và phụ huynh đưa con em mình đi thi.

Các lực lượng làm thi và tiếp sức mùa thi đã có mặt ở điểm thi, tất bật với các công việc chuẩn bị để tiếp sức mùa thi.

Lực lượng tình nguyện viên đều có mặt từ rất sớm tại điểm thi để đo thân nhiệt; hỗ trợ các thí sinh vào phòng thi dưới thời tiết mưa to.

Lực lượng công an nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc trước địa điểm thi.

Nhiều bậc phụ huynh đã gác hết mọi công việc để tập trung làm hậu phương vững chắc, động viên tinh thần cho con trước giờ vào thi và sau khi đưa con đến trường thi sớm vẫn nán lại chờ con vào phòng thi mới yên tâm trở về nhà.

Em Nguyễn Thanh Thảo, thí sinh dự thi điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, em cảm thấy rất thoải mái, có chút hồi hộp sắp bước vào kỳ thi. Sáng nay thi môn Ngữ văn nên em không lo lắng lắm, em cũng đã ôn luyện các môn thật kỹ, em tin mình sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả như mong muốn.

Chị Phạm Thị Hiền (TP.Thanh Hóa), đưa con đến điểm thi trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, sáng nay thời tiết mưa to, mặc dù nhà gần trường nhưng tâm lý lo lắng nên cả nhà dậy sớm và đưa con đến điểm thi. Mong rằng con sẽ bình tĩnh, tự tin và hoàn thành kỳ thi của mình.

Do thời gian thi môn Ngữ văn 120 phút, nên hầu hết các phụ huynh ở lại chờ con thi xong và được lực lượng công an hướng dẫn khu vực chờ đảm bảo trật tự, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Chiều nay các thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông