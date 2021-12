Ngôi trường mầm non nơi cửa khẩu quốc tế

Đó là Trường Mầm non Na Mèo 2, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ngôi trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp là nơi vui chơi, học tập của các em học sinh ở những bản gần khu vực Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Theo con đường đất đá dẫn lên Trường Mầm non Na Mèo 2, ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm trường ở giữa bốn bên là núi ấy nổi bật với màu sắc bắt trang trí trong khuôn viên ngôi trường phù hợp với độ tuổi mầm non.

Cô Lê Thị Dược, Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Mèo 2 dẫn chúng tôi đến thăm các lớp học. Hôm nay nhà trường tổ chức thao giảng định kỳ cho các nhóm lớp học nên không khí cũng trở nên rộn ràng hơn.

Cô Lê Thị Dược cho biết: Để khắc phục đường sá đi lại khó khăn, đảm bảo cho các em được đến trường thuận lợi, đáp ứng công tác giáo dục ở Na Mèo, Trường Mầm non Na Mèo 2 được thành lập năm 2015 trên có sở chia tách Trường Mầm non Na Mèo (cách Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo gần 10 cây số).

Năm 2018, ngôi trường chính thức được xây mới với những dãy nhà cấp 4 khang trang, sạch đẹp. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2020-2021.

Ở từng lớp học, các cô giáo trang trí lớp đẹp mắt với các chủ đề học tập tạo sự hứng thú cho các em đến lớp mỗi ngày.

Ngoài khu vực sân trường các cô giáo khéo léo sắp xếp khoa học các khu vui chơi, hoạt động trải nghiệm, thể thao, vườn cổ tích…Tận dụng lốp xe trang trí khuôn viên trường, bồn cây xanh.

Năm học 2021-2022, nhà trường có 115 học sinh thuộc 9 nhóm lớp. Các em học sinh nơi đây chủ yếu ở các bản Na Mèo, bản 88 với các dân tộc Mông, Dao, Thái, Kinh.

Nhà trường có 18 cán bộ, giáo viên, hiện đang thiếu nhân viên nhà bếp. Nhà trường mong muốn được cấp trên bổ sung 2 cô phụ trách nuôi ăn.

Để khắc phục tình trạng thiếu nhân viên nhà bếp, nhà trường cử các cô giáo trong trường tổ chức nấu ăn bán trú đảm bảo cho các em học sinh. Việc tổ chức ăn bán trú được nhà trường xây dựng bữa ăn cho trẻ theo từng ngày, tuần, tháng và phù hợp với độ tuổi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Là ngôi trường vùng biên, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí của người dân không đồng đều đã ảnh hưởng một phần đến công tác giáo dục nhà trường, tuy nhiên những năm qua Trường Mầm non Na Mèo 2 đã nỗ lực trong công tác dạy và học, luôn có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi bậc mầm non do Ngành Giáo dục Quan Sơn tổ chức và đoạt giải…

Những năm qua, tỷ lệ học sinh ra lớp đều đạt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trường giảm, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tăng, chất lượng giáo dục nhà trường từng bước nâng cao.

Là ngôi trường được xây dựng bên cạnh Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, hàng năm nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho các em được tham quan cửa khẩu, cột mốc, để các em thêm hiểu, tự hào về quê hương.

Chia tay giáo viên và học sinh Trường Mầm non Na Mèo 2, chúng tôi tin rằng với sự tâm huyết, trách nhiệm, những cô giáo nơi đây sẽ luôn miệt mài gieo chữ để những mầm xanh nơi biên viễn này sẽ góp sức xây dựng quê hương, vùng biên ngày một phát triển.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông