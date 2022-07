Nghị quyết 11: Tiếp sức cho cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập sau đại dịch COVID-19

Khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp. Nghị quyết 11 ngày 30-1-2022 của Chính phủ, trong đó có chương trình hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã kịp thời tiếp thêm động lực, hỗ trợ nguồn vốn cần thiết để nhanh chóng phục hồi, hoạt động bình thường.

Giờ dạy hát của cô và trò Cơ sở Mầm non tư thục phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn).

Cơ sở mầm non ngoài công lập (hay còn gọi là mầm non tư thục) Tâm An, địa chỉ 21 Lê Hoàn, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), chính thức hoạt động từ năm 2019. Cơ sở này chuyên chăm sóc, nuôi dạy trẻ từ 13 tháng tuổi đến 4 tuổi. Chủ cơ sở - cô giáo Lê Thị Thư cho biết: “Trước đây, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, cơ sở đón nhận 50 cháu, chia thành 4 nhóm lớp và có 6 cô chăm sóc, nuôi dạy với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng. Hơn 2 năm chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng trẻ đến lớp chỉ được vài ba cháu, thậm chí có thời gian dài không có học sinh. Không có trẻ đến lớp, đồng nghĩa cơ sở không có nguồn thu. Để động viên các cô yên tâm gắn bó với cơ sở, bằng mọi cách tôi đã cố gắng hỗ trợ mỗi cô gần 2 triệu đồng/tháng. Hiện nay, dịch được khống chế và kiểm soát tốt, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các cơ sở giáo dục được phép mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 1-4-2022. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại của phụ huynh, mãi đến tháng 6, trẻ ra lớp mới đảm bảo 100%”. Cũng theo cô Thư, do mất một khoảng thời gian dài phải đóng cửa phòng chống COVID-19, nhiều trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng, trong khi đó kinh phí dành mua sắm, sửa chữa không có. Trong lúc khó khăn chưa biết sẽ huy động nguồn kinh phí ở đâu, rất may cơ sở được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Sầm Sơn xét duyệt cho vay gói tín dụng phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11 để sửa chữa, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Cô Thư chia sẻ: “Nhờ được giải ngân kịp thời số tiền 100 triệu đồng vào ngày 21-6 vừa qua với lãi suất 3,3%/năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng đã giúp cơ sở mua thêm điều hòa, sửa sang, nâng cấp, cải tạo nhà thành phòng học cho các cháu, đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi theo quy định của ngành giáo dục...”.

Tương tự, Cơ sở mầm non tư thục Măng Non, địa chỉ 08/496 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 20 trẻ, độ tuổi từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi. Cô Nguyễn Thị Thảo, chủ cơ sở mầm non này, cho biết: "Khi xảy ra dịch COVID-19, cơ sở phải tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch. Để giữ chân cũng như động viên 4 cô làm việc tại cơ sở (3 giáo viên và 1 nhân viên nấu ăn) yên tâm gắn bó, tôi đã xoay xở, tìm mọi cách để các cô có việc làm và thu nhập. Sẵn có kinh nghiệm và tay nghề làm ruốc cá, làm bánh bột lọc..., tôi đứng ra tổ chức, hướng dẫn các chị làm rồi bán hàng online... nên mỗi tháng chúng tôi kiếm được số tiền trên dưới 2 triệu đồng/người. Nhờ đó, khi dịch được kiểm soát, các cơ sở giáo dục được hoạt động trở lại, cả 4 cô đều quay lại cơ sở làm việc từ ngày 1-4-2022. Tuy nhiên, do mất một thời gian dài đóng cửa nên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu không đảm bảo. Chưa biết sẽ huy động nguồn kinh phí ở đâu, cơ sở được NHCSXH cho tiếp cận gói vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Sự tiếp sức này rất cần thiết cho cơ sở hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Vào dịp cuối tháng 6, cơ sở được cán bộ tín dụng NHCSXH giải ngân số tiền 80 triệu đồng. Từ số tiền này đã giúp chúng tôi mua vật liệu, cải tạo thêm phòng học, mua thêm ti vi,... Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, chúng tôi có thêm động lực, vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy các cháu được tốt hơn”.

Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa - ông Nguyễn Tiến Trứ cho biết: "Trên địa bàn có 239 cơ sở mầm non tư thục. Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chương trình hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch, qua rà soát, có 75 cơ sở có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ. Đến ngày 27-7 đã hoàn thành việc giải ngân cho 75 cơ sở này với số tiền 6 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kịp thời nguồn vốn đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập không chỉ thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn tiếp thêm sức mạnh, giúp các cơ sở mầm non ngoài công lập vượt qua khó khăn sớm phục hồi, phát triển, đóng góp chung vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Minh Lý