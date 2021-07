Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn phòng dịch

Ngày 7-7, hơn 40.200 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt dầu bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các môn Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều.

Thí sinh làm bài thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Thường Xuân 2 vào chiều nay (7-7)

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn, toàn tỉnh có tổng số 39.559 thí sinh dự thi trong tổng số 40.247 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99.6%. Số thí sinh vắng thi là 131 em. Trong buổi thi đầu tiên này, có 1 thí sinh thuộc Hội đồng thi tại Trường THPT Đông Sơn 2 vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Số phòng thi dự phòng sử dụng cho các đối tượng có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 9 phòng cho 11 thí sinh. Cụ thể tại các điểm thi: THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân: 02 phòng (03 thí sinh); THPT Như Xuân: 01 phòng (02 thí sinh); THPT Lang Chánh: 01 phòng (01 thí sinh); THPT Lê Văn Hưu: 01 phòng (01 thí sinh); THPT Mai Anh Tuấn: 01 phòng (01 thí sinh); THPT Quảng Xương 2: 01 phòng (01 thí sinh); THPT Tĩnh Gia 1: 01 phòng (01 thí sinh); THPT Tĩnh Gia 2: 01 phòng (02 thí sinh); THPT Hoằng Hoá 2: 01 phòng (01 thí sinh).

Buổi thi thứ 2 – môn Toán (thời gian 90 phút) vào chiều ngày 7-7, có 39.716 thí sinh dự thi trong tổng số 40.247 đăng ký dự, đạt tỷ lệ 99.66%%.Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Qua đánh giá, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản diễn ra an toàn, đúng quy chế. 100% các hội đồng thi trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác chống dịch COVID-19. Các thí sinh và người nhà thí sinh đều chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch tại các điểm thi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương phối hợp thực hiện tốt.

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

Qua phản ánh, đề thi các môn Ngữ văn và Toán cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa, cấu trúc đề thi tương tự như nội dung cấu trúc đề mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo. Nhìn chung, các em học sinh có sự chuẩn bị ôn tập chu đáo, kỹ lưỡng, không quá khó khăn để hoàn thành các bài thi môn Ngữ văn và môn Toán.

Sáng 8-7, thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân), thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút. Chiều 8-7, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Mạnh Cường