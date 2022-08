Nan giải “bài toán” thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Tại một số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện thiếu giáo viên đứng lớp lại hiện hữu khi năm học mới 2022–2023 đang cận kề, gây nên những khó khăn, bất cập trong công tác giảng dạy.

Năm học 2022-2023, tình trạng thiếu giáo viên bậc học mầm non tại huyện Mường Lát vẫn là “bài toán” nan giải.

Năm học mới này, Trường Tiểu học Xuân Du (Như Thanh) dự kiến có 650 học sinh/20 lớp. Trước đây trường có 3 khu, hiện nay chỉ còn khu chính và một điểm trường lẻ. Trường hiện có 26 cán bộ, giáo viên và đang phấn đấu đến năm 2023 xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Thầy Trần Văn Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học trước, do thiếu giáo viên trường phải bố trí 2 phó hiệu trưởng, mỗi người đứng chủ nhiệm 1 lớp, đồng thời ký hợp đồng với giáo viên đã về hưu quay trở lại giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp 1, 3. Theo tính toán, năm học mới 2022-2023, trường thiếu 9 giáo viên (5 giáo viên văn hóa, 4 giáo viên môn đặc thù).

Được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I năm 2018, tuy nhiên, Trường Tiểu học Cán Khê (Như Thanh) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường sẽ thiếu một số giáo viên lớp 3.

Cô Cao Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Trường có 797 học sinh học tập tại một điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Hiện nay, trường chưa có giáo viên dạy Tin học cho khối lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong thời gian tới, huyện sẽ bố trí cho giáo viên dạy liên trường để đảm bảo đủ tiết học theo chương chình.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Như Thanh Lê Thúy Lan, cho biết: Toàn huyện có 46 trường mầm non, tiểu học, THCS và một trường mầm non tư thục, với trên 1.358 giáo viên biên chế. Ngoài số giáo viên theo định mức, tổng biên chế còn thiếu so với biên chế được giao là 88. Để chuẩn bị nguồn lực giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện đã rà soát số lượng, cân đối giữa các môn học, bậc học và đề nghị tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, với tổng số 51 giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non tuyển 8 giáo viên; bậc tiểu học tuyển 43 giáo viên (trong đó, 30 giáo viên văn hóa, 9 giáo viên tiếng Anh, 4 giáo viên Thể dục). Nếu huyện chưa tuyển đủ giáo viên, các trường sẽ tiếp tục bố trí phó hiệu trưởng phụ trách đứng lớp và giáo viên Tin học dạy liên trường nhằm đảm bảo số lượng, cũng như số tiết theo quy định.

Trường Tiểu học Trung Lý 2 (Mường Lát) hiện có 392 học sinh/6 điểm trường, với tổng số 25 cán bộ, giáo viên. Trong đó, điểm trường bản Tà Cóm có 78 học sinh/5 lớp, đây là điểm trường cách trung tâm xã Trung Lý 45km, xa xôi và khó khăn nhất.

Theo chia sẻ của thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Hiệp: Trường còn thiếu 4 giáo viên môn văn hóa. Trước đó, do thiếu giáo viên, trường phải ký hợp đồng với 2 giáo viên. Nếu như năm học này, huyện chưa sắp xếp, bố trí được giáo viên, nhà trường bắt buộc phải ký hợp đồng lại, trong khi nguồn ngân sách của trường rất khó khăn, phải tự chi trả lương cho giáo viên hợp đồng.

Đồng chí Lò Văn Tuấn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, thông tin: Năm học 2022–2023, huyện có 736/825 biên chế được giao, như vậy còn thiếu 89 người. Theo Quyết định số 3185/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trên địa bàn tỉnh, huyện còn thiếu 134 người. Một số trường, như: tiểu học Trung Lý 1, Trung Lý 2, Tây Tiến; mầm non Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý... là những đơn vị có tỷ lệ thiếu giáo viên cao nhất. Với huyện vùng cao biên giới khó khăn như Mường Lát, việc thiếu giáo viên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, gây nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong bố trí, sắp xếp đội ngũ đứng lớp.

Bài và ảnh: TRUNG LÊ