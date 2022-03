Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trong các cơ quan và doanh nghiệp

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh, nhiều năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT) trong Khối CQ&DN tỉnh không ngừng được đẩy mạnh. Các cơ quan, doanh nghiệp trong khối đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa phong trào KH, KT trong khối nói riêng và toàn tỉnh nói chung ngày càng phát triển.

Đại diện Hội Khuyến học Khối CQ&DN tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa trao học bổng cho sinh viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Năm 2011, Quỹ khuyến học Mía đường Lam Sơn được thành lập và đi vào hoạt động. Để có nguồn quỹ hoạt động, cùng với sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công nhân viên, Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã trích một số tiền nhất định/1 tấn mía thu mua được để xây dựng quỹ khen thưởng cho học sinh vùng mía nguyên liệu. Theo đó, hàng năm, vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới công ty đều phối hợp với chính quyền và hội khuyến học (HKH) các cấp trong vùng mía tổ chức vinh danh khen thưởng học sinh giỏi vùng mía đường Lam Sơn đạt thành tích cao trong học tập, với mức từ 1 – 2 triệu đồng/em. Từ khi thành lập quỹ đến nay đã có hàng chục ngàn lượt học sinh được khen thưởng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Cùng với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, hằng năm Công ty Xây dựng Miền Trung dành 20 suất học bổng trị giá mỗi suất từ 5 đến 10 triệu đồng để hỗ trợ, trao cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi...

Tại các cơ quan, đơn vị nhiều hoạt động KH, KT cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đơn cử như thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cho 202 cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” theo kế hoạch của UBND tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất cho bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa đáp ứng với nhu cầu học tập và hoạt động của người dân... Trong công tác xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ nhà trường, nhiều đơn vị đã có cách làm thiết thực góp phần hỗ trợ, trao thưởng cho hàng trăm học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và thi đỗ đại học. Ví dụ như Sở Tư pháp đã vận động và trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho con cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong học tập; Sở Tài nguyên và Môi trường vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp xây dựng quỹ khuyến học đạt trên 31 triệu đồng để trao thưởng cho học sinh...

Được biết, để nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức hoạt động, những năm qua, Ban Thường vụ HKH Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình công tác, quy chế hoạt động, phát động các phong trào thi đua KH, KT, xây dựng quỹ khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu cho lãnh đạo chuyên môn phát động các phong trào thi đua như, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ, hội viên; động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; hội thi nâng cao tay nghề; nâng cao chất lượng phục vụ, công tác... Bên cạnh đó, các cấp hội còn tham mưu cho lãnh đạo chuyên môn xây dựng và thực hiện 7 tiêu chí xã hội học tập đối với cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của UBND tỉnh.

Riêng công tác xây dựng quỹ khuyến học, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, các cấp HKH trong khối đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ. Do vậy, hoạt động này được các cơ sở hội duy trì và thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu như HKH Sở Giao thông - Vận tải, Cục Hải quan, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án Nhân dân tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Theo thống kê, hiện số quỹ khuyến học do các cơ sở hội quản lý là trên 2,5 tỷ đồng và quỹ khuyến học do HKH Khối quản lý là hơn 553 triệu đồng. Từ nguồn quỹ xây dựng được, 5 năm qua, các tổ chức cơ sở hội trực thuộc khối đã khen thưởng cho hơn 8.000 lượt con cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập với số tiền hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, HKH Khối đang nhận hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, với số tiền hằng tháng là 2 triệu đồng/em. Việc trao thưởng không chỉ đối với học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó vươn lên mà còn hướng đến đối tượng cán bộ, đảng viên, người lao động có đề tài, sáng kiến có chất lượng cao, tiêu biểu trong lao động, sản xuất. Qua thống kê 5 năm gần đây có trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong công tác, học tập được các cơ sở HKH trong khối khen thưởng. Những đơn vị làm tốt hoạt động này phải kể đến HKH Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp, Hội Cựu chiến binh, Công ty CP Xi măng Bỉm sơn...

Theo đánh giá của HKH Khối CQ&DN tỉnh, kết quả của hoạt động KH, KT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KH, KT, xây dựng xã hội học tập; góp phần phát huy truyền thống hiếu học, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có cơ hội học tập suốt đời. Đặc biệt, từ hoạt động khuyến học ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên, người lao động được vinh danh, khen thưởng. Qua đó, động viên học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất.

Bài và ảnh: Lê Phong