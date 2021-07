Huyện Thường Xuân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại huyện Thường Xuân chiều 7-7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường THPT Thường Xuân 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường THPT Thường Xuân 2. Tại điểm thi này có 214 thí sinh, tính đến buổi thi chiều 7-7 có 2 thí sinh bỏ thi. Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện chặt chẽ đối với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi và thí sinh.

Đại diện Hội đồng thi Trường THPT Thường Xuân 2 báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 huyện Thường Xuân có 820 thí sinh đăng ký dự thi tại 3 Hội đồng thi gồm các trường THPT Cầm Bá Thước, THPT Thường Xuân 2 và THPT Thường Xuân 3.

Theo báo cáo của huyện Thường Xuân, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được các hội đồng thi, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tốt. Hai buổi thi đầu tiên đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và bảo đảm an toàn công tác phòng dịch. Các điểm thi không có tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được thực hiện có hiệu quả.

Các thí sinh làm bài thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Thường Xuân 2.

Do huyện Thường Xuân mới có ca dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 22742 ở xã Bát Mọt), vì vậy công tác phòng, chống dịch được tăng cường ở mức cao nhất đối với tất cả các hội đồng thi, các địa phương có liên quan.

Các hội đồng thi xây dựng các phương án dự phòng theo yêu cầu mới của công tác phòng, chống dịch hiện nay nhằm bảo đảm để kỳ thi trên địa bàn an toàn tuyệt đối.

Trong buổi chiều 7-7, tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước đã bố trí 2 phòng thi dự phòng cho 3 thí sinh (tăng 1 phòng và 2 thí sinh). Các hội đồng thi đều có sự chuẩn bị sẵn sàng bổ sung thêm các phòng thi dự phòng khi cần.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thường Xuân cần thực hiện ngay những giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các điểm thi, phòng thi, bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối trong ngày thi 8-7.

Huyện Thường Xuân và các hội đồng thi cần nêu cao tinh thần cảnh giác cao nhất trong công tác phòng dịch, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi, cũng như các thí sinh.

Trước diễn biến thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ có mưa lớn, vì vậy huyện cần có các phương án đối phó kịp thời. Với các thí sinh ở xa, cần có sự hỗ trợ về nơi ăn - ở cho các em gần địa điểm thi.

Huyện và các hội đồng thi duy trì báo cáo thường xuyên về công tác tổ chức kỳ thi, công tác phòng dịch, không được lơ là, chủ quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi.

Mạnh Cường