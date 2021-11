Huyện Quảng Xương: Thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Giảm số lớp, tăng sĩ số học sinh/lớp, tổ chức dạy tăng giờ và có cơ chế khuyến khích tạo điều kiện để thu hút giáo viên là con em về giảng dạy tại các trường là những giải pháp mà huyện Quảng Xương đã và đang thực hiện nhằm giải quyết khó khăn do thiếu giáo viên.

Các em học sinh Trường THCS Quảng Lưu trong giờ học.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, năm học 2021-2022, toàn huyện có 30 trường mầm non với 393 nhóm, lớp với 11.435 học sinh (tăng 479 học sinh so với năm học trước). Tổng số giáo viên mầm non biên chế là 668 giáo viên, thiếu 8 giáo viên biên chế và thiếu so với nhu cầu là 121 người làm việc. Cấp tiểu học có 28 trường với 580 lớp, 20.441 học sinh (tăng 1.311 học sinh so với năm học trước), 683 biên chế, thiếu so với tỉnh giao 67 biên chế, thiếu so với nhu cầu 233 người làm việc. Cấp THCS có 28 trường với 313 lớp với 11.999 học sinh (tăng 423 học sinh so với năm học trước), 632 giáo viên biên chế, thiếu so với chỉ tiêu tỉnh giao 20 biên chế và thiếu so với nhu cầu 95 người làm việc. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên có 20 giáo viên biên chế, thiếu 3 biên chế tỉnh giao và thiếu so với nhu cầu là từ 4 - 5 giáo viên.

Số lượng học sinh tăng, trong khi tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở cả ba cấp học (mầm non, tiểu học và THCS) đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của các trường nói riêng và của huyện nói chung. Nhiều trường thiếu giáo viên dạy các môn chính và cả các môn phụ. Trường THCS Nguyễn Du là ví dụ điển hình. Theo ban giám hiệu nhà trường, với vai trò là trường THCS chất lượng mũi nhọn của huyện, năm học 2021-2022, nhà trường có nhu cầu bổ sung thêm 9 giáo viên dạy các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân. Dù vậy, việc bổ sung giáo viên để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của năm học là khá khó khăn. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều trường THCS trên địa bàn huyện Quảng Xương hiện nay, nhất là khi một số trường còn có sự biến động về đội ngũ giáo viên do thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi việc.

Ông Mai Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã, tình trạng thiếu giáo viên tại các trường tiểu học, THCS không quá bức thiết, tuy vậy, trường mầm non vẫn còn thiếu 6 giáo viên biên chế so với nhu cầu. Để khắc phục tình trạng trên trong khi chưa có sự bổ sung giáo viên biên chế theo định biên, trường mầm non xã buộc phải sử dụng giáo viên hợp đồng để bảo đảm công tác dạy và học. Các trường tiểu học, THCS căn cứ số lượng giáo viên biên chế còn thiếu để có các giải pháp khắc phục như cơ cấu lại số lớp, sĩ số từng lớp, bố trí dạy tăng giờ để bảo đảm đúng chương trình của năm học. Đồng thời, các trường đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, để vừa giải quyết khó khăn do thiếu giáo viên, vừa bảo đảm chất lượng công tác dạy và học.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Thu, cho biết: Căn cứ tổng số học sinh, tổng số lớp, số người làm việc hiện có của các nhà trường và nhu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên theo Quyết định 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh; để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, ngày 2-11, UBND huyện đã có tờ trình gửi Thường trực Huyện ủy đề nghị cho chủ trương hỗ trợ kinh phí dạy tăng giờ, hợp đồng giao khoán công việc do thiếu giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề trên địa bàn huyện, với tổng số 461 định biên. Mức kinh phí hỗ trợ là 3 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 9 tháng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những khó khăn cho các trường do thiếu giáo viên, bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường trong năm học này.

Được biết, trước tình trạng thiếu giáo viên biên chế trong những năm gần đây, bên cạnh những giải pháp cụ thể tại từng địa phương, từng trường học, UBND huyện Quảng Xương đang nghiên cứu cơ chế, chính sách kêu gọi, tạo điều kiện để con em của huyện là giáo viên có nguyện vọng trở về quê hương dạy học khi đáp ứng đủ các quy định của Nhà nước và nhu cầu thực tế của các trường. Bên cạnh đó, huyện cũng đề xuất trình UBND tỉnh cho tuyển bổ sung giáo viên biên chế để bảo đảm công tác dạy và học trong bối cảnh số lượng học sinh mỗi năm học đều tăng.

Bài và ảnh: Mạnh Cường