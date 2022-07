Huyện Quảng Xương bảo đảm các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đông nhất trong tỉnh, huyện Quảng Xương đã và đang có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất.

Sáng 5-7, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trên địa bàn.

Tại kỳ thi toàn huyện có 2.056 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi đặt tại các trường THPT Quảng Xương 1, Quảng Xương 2, Quảng Xương 4 và Đặng Thai Mai. Tổng số phòng thi tại 4 điểm thi của huyện Quảng Xương là 88 phòng. Bố trí các trường THCS Nguyễn Du, THCS Quảng Bình, THCS Tiên Trang, THCS Quảng Ngọc làm điểm thi dự phòng cho 4 điểm thi chính nói trên.

Các điểm thi đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Sáng 5-7, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của 4 điểm thi; công tác chuẩn bị và các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh, phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Theo đó, các điểm thi đã được bố trí nhân lực, vật lực, trang thiết bị máy móc, thiết bị giám sát an ninh, máy phô tô, máy tính kết nối mạng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng chờ...

Cơ sở vật chất, thiết bị thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi đã được các Hội đồng thi chuẩn bị chu đáo.

Tại các điểm thi đều chuẩn bị ít nhất 2 phòng thi dự phòng theo yêu cầu của công tác phòng dịch COVID-19. Các nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và trong kỳ thi, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ 4 điểm thi chính thức và các điểm thi dự phòng.

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ các điểm thi, cử bác sỹ trực tại các điểm thi, đồng thời chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ kỳ thi, đặc biệt là các loại thuốc chống sốc nhiệt; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn có các điểm thi; sẵn sàng xe cứu thương làm nhiệm vụ.

Tuổi trẻ huyện Quảng Xương triển khai Chương trình “Tiếp súc mùa thi”.

Huyện đoàn Quảng Xương cũng đã triển khai Chương trình “Tiếp súc mùa thi” năm 2022, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các điểm thi để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh tham gia kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khó khăn trong việc đi lại và ăn, ở tại các điểm thi.

Mạnh Cường