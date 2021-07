Hoằng Hóa sẵng sàng các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Hoằng Hóa cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Huyện Hoằng Hóa đang đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dienx ra an toàn, nghiêp túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Hoằng Hóa có tổng số 2.798 thí sinh dự thi tại 119 phòng thi thuộc 4 điểm thi, gồm: Điểm thi trường THPT Lương Đắc Bằng; điểm thi Trường THPT Hoằng Hoá 2; điểm thi Trường THPT Hoằng Hoá 3; điểm thi Trường THPT Hoằng Hoá 4. Toàn huyện dự kiến điều động khoảng 238 cán bộ coi thi, 49 cán bộ giám sát; lực lượng bảo vệ, y tế khoảng 52 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, để kỳ thi diễn ra an toàn, Ban chỉ đạo (BCĐ) thi huyện Hoằng Hóa đã xây dựng các phương án cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, khu vực cụ thể tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Cụ thể như phương án đảm bảo an toàn khu vực thi; công tác vệ sinh môi trường; phương án đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19…

BCĐ thi yêu cầu các điểm thi phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để có phương án cụ thể trong từng trường hợp, hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý khi có các tình huống xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh, đồng thời không được gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho thí sinh và lực lượng làm công tác coi thi. Cùng với đó, BCĐ thi tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho từng thí sinh, phụ huynh, lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, có trách nhiệm khai báo y tế trung thực nếu có liên quan đến các yếu tố dịch tễ, nhằm đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của bản thân cũng như đảm bảo an toàn, thành công cho kỳ thi.

Các điểm thi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị

Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Để kỳ thi diễn ra thành công, công tác chuẩn bị cho kỳ thi là hết sức quan trọng. Trong đó, cần có sự tham gia vào cuộc của tất cả các ngành, địa phương, thành viên BCĐ thi và các nhà trường nơi đặt các điểm thi. Huyện sẽ tổ chức phun khử khuẩn trong ngày 3/7, trước thời điểm diễn ra kỳ thi 3 ngày để các nhà trường kịp thời làm vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng dịch trước kỳ thi… Đồng thời huyện cũng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự, cơ sở vật chất tại các điểm thi… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Chương trình Tiếp súc mùa thi của huyện đoàn Hoằng Hóa, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các điểm thi đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi…

Linh Hương