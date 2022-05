Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục và chính quyền các địa phương, từ năm 2014, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, kết quả này vẫn được các địa phương, ngành giáo dục duy trì và giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực và tâm thế trước khi bước vào lớp 1.

Cô và trò Trường Mầm non Phú Nhuận (Như Thanh) trong giờ học.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập, cùng với việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất, tinh thần, ngành giáo dục huyện Như Thanh đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp sạch đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Hiện nay, mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học tại các lớp mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện đã đáp ứng được công tác dạy và học 2 buổi/ngày. Từ khi hoàn thành phổ cập đến nay, 100% trẻ 5 tuổi trong toàn huyện đều được huy động đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Nhuận, cho biết: “Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền, các tầng lớp Nhân dân cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, năm 2013 Trường Mầm non Phú Nhuận đã hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Từ đó đến nay, nhà trường vẫn giữ vững và duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ 100%”.

Được biết, để giữ vững kết quả phổ cập, hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, Trường Mầm non Phú Nhuận tổ chức rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn xã; đẩy mạnh vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa con em ra lớp. Cùng với đó, nhà trường tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm yêu cầu, trong đó ưu tiên cho lớp 5 tuổi. Ngoài ra, ở các lớp 5 tuổi, ban giám hiệu nhà trường chủ động phân công giáo viên có chuyên môn vững phụ trách lớp, yêu cầu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó, tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào những cấp học, bậc học cao hơn. Năm học 2021-2022, nhà trường có 513 cháu với 16 nhóm lớp, trong đó trẻ 5 tuổi là 134 cháu với 4 lớp. Tất cả các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, an toàn...

Tại thị xã Nghi Sơn, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), của tỉnh và ngành giáo dục về thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục thị xã đã tiến hành tổng điều tra, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn và đánh giá thực trạng so với tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Từ sự chỉ đạo, định hướng của huyện, của phòng giáo dục, chủ trương PCGDMN cho trẻ 5 tuổi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và quyết tâm cao của các cấp chính quyền, ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trường tích cực tham mưu, huy động các nguồn đầu tư, phối hợp, lồng ghép và sử dụng các nguồn kinh phí một cách hiệu quả để xây dựng, hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị giáo dục. Các nhà trường cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ của tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học, giúp các em được học tập, vui chơi và được chăm sóc tốt. Theo đó, nhiều trường học đã về đích PCGDMN cho trẻ 5 tuổi sớm so với mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như các Trường Mầm non Xuân Lâm, Nguyên Bình, Tân Dân, Ngọc Lĩnh... Nhiều năm qua, 100% trường mầm non trên địa bàn thị xã luôn duy trì và giữ vững kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT, hiện nay các đơn vị trường mầm non trong toàn tỉnh đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Từ khi hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đến nay, tỷ lệ trẻ đến trường mỗi năm học trong toàn tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; 100% các nhóm, lớp tổ chức thực hiện tốt chương trình GDMN mới và được học 2 buổi/ngày. Đặc biệt, việc thực hiện và duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi không chỉ giúp trẻ chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng cho trẻ vào lớp 1, mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của giáo dục mầm non đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nhân dân tin tưởng ở nhà trường, tạo điều kiện cho con em đến trường, tích cực tham gia các hoạt động nhà trường. Năm học 2021-2022, tổng số trẻ mầm non đến trường trong toàn tỉnh là 215.696 trẻ. Trong đó trẻ ra lớp là 33.646 trẻ; trẻ mẫu giáo ra lớp là 182.050 trẻ, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi tới trường là trên 66.200 trẻ, đạt gần 100%. 100% trẻ ra lớp được chăm sóc sức khỏe và theo dõi biểu đồ. Đối với trẻ 5, 6 tuổi các nhà trường luôn chú trọng triển khai tốt các hoạt động giáo dục nhằm giúp trẻ chuẩn bị tốt nhất về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tâm lý sẵn sàng cho bậc học cao hơn.

Bài và ảnh: Lê Phong