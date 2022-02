Để trẻ em được phát triển toàn diện

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Trẻ em được chăm sóc, giáo dục tại Trường Mầm non xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa).

Huyện Thiệu Hóa có 38.350 trẻ dưới 16 tuổi. Trong đó có 555 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 399 trẻ sống trong gia đình nghèo. Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, như: hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ; tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện, chăm sóc cho trẻ. Toàn huyện có 96% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 80% trẻ đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện.

Để có được sự đồng bộ như vậy là nhờ huyện đã bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và các quy định của Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em; xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ đạo các ngành, ban, tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng và trường học về bảo vệ các quyền cơ bản cho trẻ em. Đặc biệt chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng của người dân trong bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực hiện quyền trẻ em cho đội ngũ cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn. Quan tâm đầu tư kinh phí củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa phương để tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tích cực kêu gọi vận động các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động dạy bơi, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19.

Để trẻ được tham gia vào các vấn đề của trẻ em, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình, câu lạc bộ về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ đó, các em được lên tiếng thể hiện mong muốn, suy nghĩ của mình về các vấn đề của trẻ em; được thể hiện năng khiếu, sở trường của bản thân trong các hoạt động của cá nhân, tập thể. Đến năm 2021, toàn huyện có 30% trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp; 85% trẻ được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ.

Để trẻ em được phát triển toàn diện, huyện đã quan tâm đến công tác giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục. UBND huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Nhờ đó, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; trẻ tốt nghiệp THCS đạt 99,1%; 100% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em.

Công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ được huyện, các địa phương và ngành y tế quan tâm. Nhiều chương trình chăm sóc, tiêm chủng, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm còn 6,6%; thể chiều cao còn 2,1%; thể béo phì giảm còn 5%; 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin phòng bệnh. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A, tẩy giun.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phúc lợi, sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa; xây dựng câu lạc bộ quyền trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn bổ ích cho trẻ em. 100% xã, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em. Các trường mầm non đều có các thiết bị vui chơi ngoài trời, phù hợp với lứa tuổi các em. Các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho trẻ được giao lưu, rèn luyện, phát huy năng khiếu, sở trường và có cơ hội bày tỏ nguyện vọng của bản thân.

Song song với các chương trình, hoạt động cho trẻ, huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất, rủi ro cho các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, số trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực được can thiệp và trợ giúp kịp thời; không có trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, hướng tới mục tiêu trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh truyền thông về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà cho trẻ em có thành tích xuất sắc trong học tập và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi